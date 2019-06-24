台灣加油！福衛七號明在美升空　台灣首度自主研發衛星操控系統...太空中心同步觀禮　　

▲福衛七號準備進行靜態點火測試（Static Fire Test）的獵鷹重型火箭。（圖／陳維鈞拍攝）

記者周康玉／台北報導

首度使用台灣自主研發的衛星操控系統的福爾摩沙衛星七號（簡稱福衛七號），昨（23）日晚間6:30以水平姿態的火箭運送到發射台，立直準備發射，明（25）日在美國太空總署基地升空，接棒已經服役13年的福衛三號，未來每天會經過台灣6次。

台灣因處低緯度，氣象預報比中高緯度國家困難許多，福衛七號升空後可大大提高台灣氣象預報，特別是降雨方面的準確度。

請繼續往下閱讀...

專家指出，福衛七號與三號相比有兩大突破，每日資料量從2500筆增加到4000筆，傳輸速度原本需3小時，未來只需30-45分鐘。另外，過去福衛三號的氣象資料由美國負責，福衛七號將由台灣自行解碼。其中，其中國家太空中心負責地面氣象資料解碼，成大則負責太空資料解碼。

福衛七號是台美歷來最大的科學合作案，衛星本體由台灣太空中心人員完成設計後，交由英國衛星製造商Surrey Satellite Technology Limited製造，美國負責提供最先進的量測儀器。然而，雖然是委由英國公司製造，但有些零件是台灣製造，像是測試設備部分跟漢翔合作，衛星天線則是芳興科技製造，是「唯一跟著福七上太空的MIT元件」。

▼福衛七號安裝到獵鷹重型火箭，已經準備好了。（圖／太空中心提供）

延伸閱讀：

倒數兩天！福衛七號在美發射 接棒退役福衛三號

太空最精準溫度計2.0版！福衛七號 預計台灣時間25日升空

