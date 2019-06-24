影／統一羅智先揭示零售未來趨勢　超商進化成社會廚房

▲統一企業18日舉行股東會，董事長羅智先表示，已為集團訂下「創造亞洲流通大平台」的戰略方向。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

G20峰會提出因應高齡化、少子化社會結構的經濟趨勢，統一超商董事長羅智先表示，隨著社會人口結構及生活型態的改變，零售業將轉型為服務的平台，看好超商與餐飲業異業結盟的發展，未來可望成為「社會的廚房」，在社會參與上扮演更吃重的角色。

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零售流通業是最能與消費者第一線接觸的產業，過去產業趨於線性發展，以超市、超商及量販店為三大業態為主，其訴求客層、商品種類與營運時間也明顯不同，但近十年來這三種業態之間的區隔逐漸模糊，以統一超商為例，近年開出與健身房、異業品牌合作的複合店型，掀起跨業複合的浪潮。

羅智先表示，電子商務崛起並席捲全球，讓傳統的零售業面臨很大的壓力，不過電子商務建立在買賣的基礎上，雖然能提供價格的優惠，或是又好又快速的物流，但仍無法完全取代實體門市的功能。

「門市的功能，它所提供的體驗，比方說你在這店裡面得到教育、得到娛樂的體驗等等，就無法透過電子商務取得，所以零售業看你怎麼去定位，（實體通路）不會消滅，是會蛻變、隨著時代去做一些改變。」羅智先說。

舉例來說，統一超商的商品本體一年營收超過1600億元，但是超商發展的代收代付業務的總額，是商品營收的好幾倍，總額加起來甚至比一家金控還要大，因此定義超商不僅僅只是零售業，而是轉型為服務的平台，服務業所能做的業務想像空間更大，也將為超商營運增添成長動能。

「統一超是幫社會做採購的工作，因為大家太忙，所以7-ELEVEN才會存在，」羅智先說，超商店中所有商品都是消費者日常所需，在社會上是扮演服務的角色，服務費可望成為主要獲利來源。