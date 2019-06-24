許淑華擔任選美評審被拱穿泳裝　面對水嫩佳麗嘆「回不去了」　

▲立委許淑華23日擔任第10屆台灣小姐選拔評審。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

2019台灣小姐泳裝選拔賽，23日在日月潭大飯店清涼舉行，繼22日擔任挺韓台中場主持人後，「神力女超人」立法委員許淑華這次以選美比賽前輩的身份，擔任評審裁判長，致詞時她笑稱距離自己選美已有23年，看到眾多年輕的選手有種「回不去」的感覺，也鼓勵入選準決賽的14位佳麗：「在年輕時多參與各種活動，得失心不要太重，掌握好每個環節，就是參選過程中最重要的經驗」。

▲許淑華受邀擔任評審。

許淑華曾在23年前中華小姐選美比賽獲得第4名，現場知道這點的主持人、其他評審紛紛拱著許淑華也穿著泳裝上台走秀，但即便體態保持良好，許仍自嘲「已是媽媽等級」、「回不去了」，她以前輩身份，鼓勵選手在年輕時多多參與各種活動，選美時要跳脫以往觀念，「在台上展現身材不是要讓人品頭論足，而是種自信的表現，在未來人生旅途上，參與這場選美活動的經驗，將會是非常重要的關鍵」。

▲許淑華與第9屆台灣小姐冠軍高曼容（右）合影。

談到22日高雄市長韓國瑜在台中的造勢大會，外界質疑是否真有20萬人，許淑華回應，「不同媒體、不同的人，有不同的解讀」，就他們所得到的資訊和現場狀況認為人數是有到達的；而接下來韓國瑜30日將會到新竹造勢，許表示目前還不確定是否出席，但若主辦單位需要則會盡量配合，也建議「辦在晚上的效果會比較好」。

▲第10屆台灣小姐泳裝選拔賽14位佳麗。