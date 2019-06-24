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雲端最有錢／失望性買盤進場　房市超額供給價格戰開打

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新聞節目中心／綜合報導

你是不是還在癡癡等待房價下跌，接下來的答案可能要令你失望了，因為根據信義房屋發布的房價指數顯示，從幾年前房價下跌趨勢，到如今指數竟創下4年新高。房產專家分析指出，無論是哪個房價指數，都點出同一個重點，價格正在用很緩慢的速度往上爬，「失望性買盤」正在慢慢的認輸進場。

但是內政部的統計資料分析，發現今年以來的使照與建照量都創新高、房貸逾放比也創新高，代表房市超額供給亮起紅色警戒，其中又以桃園、新竹、台中占比最高，未來恐再掀起新一波價格戰! 到底台灣房市接下來會怎麼發展，年輕人買房先求有再求好是對的嗎? 前幾年「先求有」的那些購屋族，在暖暖、淡水、三峽、林口、新莊、青埔等地置產，最後有換得進比較靠市中心的新屋嗎? 雲端最有錢第39集節目中告訴你。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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