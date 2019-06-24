雲端最有錢／失望性買盤進場　房市超額供給價格戰開打

新聞節目中心／綜合報導

你是不是還在癡癡等待房價下跌，接下來的答案可能要令你失望了，因為根據信義房屋發布的房價指數顯示，從幾年前房價下跌趨勢，到如今指數竟創下4年新高。房產專家分析指出，無論是哪個房價指數，都點出同一個重點，價格正在用很緩慢的速度往上爬，「失望性買盤」正在慢慢的認輸進場。

但是內政部的統計資料分析，發現今年以來的使照與建照量都創新高、房貸逾放比也創新高，代表房市超額供給亮起紅色警戒，其中又以桃園、新竹、台中占比最高，未來恐再掀起新一波價格戰! 到底台灣房市接下來會怎麼發展，年輕人買房先求有再求好是對的嗎? 前幾年「先求有」的那些購屋族，在暖暖、淡水、三峽、林口、新莊、青埔等地置產，最後有換得進比較靠市中心的新屋嗎? 雲端最有錢第39集節目中告訴你。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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