瘋電影／懸案密碼：第64號　未婚懷孕必須人道毀滅

文／賴賴

瘋言瘋語：

超懸疑，超好看，導演太會說故事了，從開場就沒冷場，過程曲折離奇，影片編輯可圈可點，不僅在時序上調動不影響理解程度，反而加速了戲劇張力與懸疑性，這部電影的剪接太強大了，從導演鏡頭語言乃至於影片編排，顯露導演游刃有餘的影像功力，也創作獨特懸疑氛氛圍，非常驚艷。

對於本片的影像視覺相當推從，他有著北歐風格的工整與工業風，畫面構圖留白的配置，加強思考劇情邏輯的力道，而冷調性的調色更讓情緒進入理性冷靜中的不可思議感，怵目驚心的突發事件現場畫面張力，使觀眾快速入戲且聚精會神，非常非常好看。

不劇透，五顆星推薦好作品。











片 名：懸案密碼：第64號

英文名稱：The Purity of Vengeance

類 型：犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2019-06-14

片 長：120分鐘

導 演：克里斯多夫波伊(Christoffer Boe)

演 員：法瑞斯法瑞斯(Fares Fares) 、 尼古拉雷卡斯(Nikolaj Lie Kaas) 、 尼可拉斯布洛(Nicolas Bro)

國 家：丹麥

語 言：丹麥語

發行公司：峻龍國際公司



劇情大綱

一份病歷串起五段看似不相干的人生、 數十年前醜惡不公的醫療行徑，以及隱藏在幸福國度背後，眾人不願言說的真相......



兩名工人在一棟老舊的哥本哈根公寓有驚人的發現：一道假牆後面竟然藏著三具像木乃伊般乾癟的屍體，圍著餐桌坐著只留一個空位。案子很快就落到Q部門調查總長卡爾莫克及助理阿薩德的桌上，得靠他們去查出這三具屍體的身份還有第四個位置是要留給誰的。



卡爾與阿薩德終於找到公寓的承租人的線索，是指向史葡格島上一間惡名昭彰、專門收容行為偏差女孩的機構。此機構實施非人道的監視與折磨，多重駭人的實驗至今仍然進行，因此卡爾和阿薩德必須與時間競賽，在下一起謀殺及攻擊出現前阻止一切。

. 丹麥最神祕離奇、卻又無人能破的懸案，誰能解開通往關鍵線索的密碼…？！

▲一開始怵目驚心的牆內命案。

▲不聽話的不乖女孩，會被送往醫院或修道院。





▲案情陷入膠著，所有關係人都死了。





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