倒數兩天！福衛七號在美發射　接棒退役福衛三號

▲今年四月SpaceX 執行「Arabsat-6A」任務時的發射畫面，圖中火箭型號就是福衛七號要搭乘的獵鷹重型。（圖／取自太空中心粉絲專業）

記者周康玉／台北報導

倒數兩天，福衛七號將在美國佛羅里達州梅里特島（Merritt Island）、搭載太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹重型火箭升空，福衛七號是氣象衛星，準備接棒「天氣衛星老將」福衛三號，未來將提供比福衛三號精確度再高一成的氣象預報，被專家譽為「進化版的溫度計」。

原本福衛七號有12顆，分兩組發射升空，第一組觀測中低緯度，第二組可觀測高緯度，兩組共可提供每日8000筆資料，但因為合作的美方單位遭遇經費問題，雙方在前（2017）年10月決定取消第二組的六顆衛星。

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這次升空的福衛七號，將發射6枚衛星，這6枚自成一格、組成星系，每天可取得4000位點大氣剖面資料，幫助提升劇烈天氣、像是颱風路徑或降雨的預測準確度。

福衛七號將於台灣時間6月25日上午11:30起，開啟為時四小時的「發射窗口」，火箭在這期間都可以發射，但也只能在這段時間發射，如果錯過這四小時，當天就無法發射了。

福衛三號、福衛七號是目前全世界唯二利用「掩星技術」進行大氣觀測的衛星星系，可以蒐集到從地面垂直向上、離地面60公里高空之間，每100公尺的溫度、氣壓和水氣資料。



太空中心指出，由於這兩號衛星不受地區限制，每天幾千點資料、大範圍均勻分佈位點、可直接量測電離層資訊，資料一樣與全世界共享，大幅彌補高空氣象觀測的不足。



而「天氣衛星老將」福衛三號的6枚衛星自2006年升空，已超時服役許久，就等福衛七號升空接棒。