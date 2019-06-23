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葡萄王50週年慈善音樂會　50萬捐助青葉合唱團圓夢

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▲葡萄王50週年慈善音樂會　50萬捐助青葉合唱團圓夢。（圖／葡萄王提供）

▲葡萄王捐助50萬給青葉國小合唱團圓夢。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

曾巡迴義大利、加拿大表演的台灣之光「青葉國小合唱團」，今（23）日與梁文音在信義香堤大道，演唱葡萄王50週年紀年歌曲「旅程Journey」，會中葡萄王宣布將慈善音樂會所有攤位營收捐出，共捐助50萬元給青葉國小合唱團，作為出國參賽的夢想基金。

葡萄王慈善音樂會現場雖然飄著小雨，但現場民眾不減熱情，梁文音在開場與孩子們進行合唱後，青葉國小合唱團隨後還陸續演唱「月亮代表我的心」、「我的未來不是夢」、「姊妹」、「倔強」等台灣過去50年來膾炙人口的歌曲，主辦單位還邀請到金曲獎最佳演唱組合 VOX玩聲樂團、鄭宗仁、少年吔等著名音樂人，共享長達4小時的音樂饗宴。

請繼續往下閱讀...

葡萄王董事長曾盛麟表示，葡萄王生技長年以來投身CSR，而這次的50週年慈善音樂會便是希望能夠給「青葉國小合唱團」的學童們一個圓夢的機會，未來葡萄王生技也會秉持同樣精神，將溫暖散落在社會各角落，與大家持續精彩一路向前。

▲葡萄王50週年慈善音樂會　50萬捐助青葉合唱團圓夢。（圖／葡萄王提供）

▲葡萄王50週年慈善音樂會，梁文音與青葉國小合唱團演唱。（圖／葡萄王提供）

「青葉國小合唱團」來自屏東三地門鄉青葉國小，是一間只有40多位學員的迷你國小，學童多數為魯凱族，校方致力於推動魯凱族文化已有超過15年，尤其在歌舞方面特別突出，「青葉國小合唱團」已連續5年獲得全國師生鄉土歌謠比賽的特優獎項，並兩度獲邀至國家音樂廳演出。

葡萄王偶然發現這群為傳統文化努力，在國際舞台勇敢追夢的孩子，特別邀請合唱團來擔任葡萄王50週年紀年歌曲「旅程Journey」的演唱者，希望有機會讓孩子在不同舞台展現自己，藉此吸引社會更多關注且支持，日前葡萄王也舉辦為青葉國小合唱團集氣應援的網路活動，活動不僅迅速達標，也成功吸引超過5,500人次的分享。

葡萄王在現場先頒發日前於葡萄王臉書的網友集氣應援活動達標的25萬元出國夢想基金，後續更宣布將慈善音樂會所有攤位營收捐出，並加碼到25萬元作為公益捐贈給「青葉國小合唱團」，總計捐助50萬元給青葉國小合唱團，作為孩子們出國參賽，逐夢國際舞台的夢想基金。

葡萄王生技50年走來，推出過許多膾炙人口的產品，一句「康貝特喝了再上」、靈芝王「一粒十元有找」便是許多人充滿共鳴的回憶，因此葡萄王今天也設計了一處屬於年代的角落，每一個階段都象徵著葡萄王與台灣社會一同成長的印記。

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