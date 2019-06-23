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「幸好這次坐華航」　謝金河想起張榮發：寧可關公司也不可能妥協

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▲▼長榮空服員在南崁總公司靜坐罷工，機師梁學賢「梁老師」到場聲援 。（圖／記者季相儒攝）

▲長榮空服員在南崁總公司靜坐罷工 。（圖／記者季相儒攝）

財經中心／綜合報導

長榮航空罷工活動持續進行，取消許多航班，上萬名旅客的行程也受到影響。對此，財信傳媒董事長謝金河23日在臉書表示「幸好這次坐華航」，以他對長榮集團創辦人張榮發的瞭解，「寧可關公司也不可能妥協罷工的訴求。」

謝金河以「從長榮航空的罷工想到張榮發的精神」為題，抒發自己對罷工的看法，他表示，越南考察團啟程看到一航廈已擠滿人潮，華航的櫃台擠爆，出境大廳的銀幕上，很多長榮航空的班機都出現紅色的取消告示，一次無預警的罷工已帶給無辜旅客重傷害，間接也是對台灣整體競爭力的折損。

請繼續往下閱讀...

謝金河說，過去幾年，往來全世界，心中最棒的航空公司，除了新加坡航空公司外，長榮和華航都是非常棒的航空公司，「但是航空公司一再罷工，帶給全球旅客的傷害一定是非常負面的，台灣的形象也會跟著賠進去。」

▲▼桃園機場因長榮空服員罷工，仍有滯留旅客在機場大廳打地鋪休息，而外訪的交通部長林佳龍，今晨5時抵台滅火。（圖／記者趙永博攝）

▲桃園機場因長榮空服員罷工，導致許多航班取消。（圖／記者趙永博攝）

謝金河指出，航空事業是本重利輕，風險又高的事業，並反問「大家知不知道長榮航空負債高達2768.59億元？」一年能賺50億已經很不錯了；航空業是艱困行業，華航股價長期在票面下，長榮航空也只有15元左右，「如果員工不知珍惜，恐怕經營者也會手軟。」

謝金河表示，「以我對長榮集團及張榮發先生三十幾年的印象，這次公司對勞工董事等要求，寧可關掉公司也不可能妥協」，長榮可能有長期虧損或縮小營運規模的準備，這次參與罷工的員工，也可能回不去了！

▲▼桃園機場因長榮空服員罷工，仍有滯留旅客在機場大廳打地鋪休息，而外訪的交通部長林佳龍，今晨5時抵台滅火。（圖／記者趙永博攝）

▲桃園機場因長榮空服員罷工，仍有滯留旅客在機場大廳打地鋪休息。（圖／記者趙永博攝）

對於空服員罷工進入第四天，長榮航空22日再度向寄發簡訊希望空服員回去上班，公司可以協助拿回三寶（工作證、台胞證及護照）後，23日早上近中午12點時，長榮航空再次寄發簡訊，表示即日起若原始班表為STI（即罷工班表）願意回來服勤，請立即帶著三寶到DC（調配中心），公司可配合改當日班別為TBA（候傳）。

長榮航空表示，填寫委託書希望公司幫取回三寶的組員絕對超過一個，而且還陸陸續續有人表達意願；另外，一些還在國外的組員也陸續有人回覆公司願意支援服勤。長榮指出，目前受理委託書並無設定期限，只要繳交回來就會協助處理。

長榮集團創辦人暨總裁張榮發。（圖／長榮集團提供）

▲長榮集團創辦人暨總裁張榮發。（圖／長榮集團提供）

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