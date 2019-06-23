蔡英文透露「電子五哥」回來了　經濟部：台商回流投資6月底破4千億

▲民進黨總統參選人蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者周康玉／台北報導

總統蔡英文為了回應國民黨總統初選參選人郭台銘對質疑她不敢放棄中國大陸市場，23日公開進行反擊，她表示，今年回流的台商很多，電子五哥也回台增資了，唯獨郭台銘的公司除外。兩人在這個話題上的一來一往，這幾天也讓電子五哥回流意外成為選戰話題。

事實上，「電子五哥」一詞是郭台銘在2003年6月主持鴻海股東常會時提出，分別是華碩、仁寶、明基、鴻海、廣達等，且特別對廣達推崇，以「一哥」稱之，自己家的鴻海則謙稱是「五哥」。

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郭台銘當時表示，廣達是台灣的龍頭企業，因此稱林百里是大哥，時任仁寶總經理的陳瑞聰是二哥，華碩董事長施崇棠是三哥，明基董事長李焜耀是明日之星，為四哥，自己家的鴻海則謙稱是「五哥」。至於宏碁未在名單中，郭台銘表示，宏碁施振榮是「長輩」，不敢和施振榮「稱兄道弟」。

時至今日，隨著鴻海營收規模倍增、事業版圖擴張，鴻海已經成為代工界一哥；在筆電產業中，也逐漸分成品牌與代工兩路，前者有雙A包括華碩、宏碁；後者則有代工五虎，包括廣達、和碩、仁寶、英業達、緯創等。

根據經濟部近期公告，台商回台投資6月底就會突破4000億，下半年有信心達標6000億。然而對台廠而言，將產線移回台灣「只能做不能說」，大多是低調回台，願意公開承認自己有回台灣的，僅是少數，在代工廠當中，和碩、廣達都有對外證實部分產線回台，鴻海確實尚未對外證實回台。

受到中美貿易戰影響，已有不少台商因受到美國課關稅影響，評估要撤出中國大陸產地，但由於中國大陸供應鏈完整，要找到替代方案不易，因此不少在陸台廠先以台灣作為主要基地，形成一股台商回流潮。

▲台南市己整理各類型產業專區土地達270公頃，供回流台商投資及興建廠房使用。（圖／資料照）



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