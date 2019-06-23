新台幣熱！美元、日圓、人民幣　3大主流外幣投資策略大解析

▲受到熱錢的匯入，新台幣表現強勁，上週更出現連續升值的情勢，使得投資外幣的投資人有必須要關注。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新台幣近期表現強勢，上週甚至出現連續大幅升值，至21日止，新台幣兌美元收盤價為31.150元，續創逾一個月新高，累計一周升值3.8角，升幅1.22％。許多專家也表示，若熱錢持續匯入，新台幣匯率仍具升值的趨勢。因此外幣投資者應該如何因應與布局？專家建議，中美貿易戰目前尚未完全明朗，美元、日圓有一定的支撐，即使下跌也空間有限，美元、日圓的投資人可以趁低檔分批布局。

聯準會態度影響「美元」關鍵 趁逢低拉回時分批進場

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元大美元指數研究團隊表示，美元指數現貨近一週(6月13日到6月20日)下跌0.395%，收盤價為96.629，焦點在聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議上，因美國經濟逐漸走緩，美國聯準會（Fed）釋放出鴿派的訊息，更有一位官員投票認為有降息的必要，FOMC會議結果比市場預期的還要鴿派，美元指數出現連續兩天的大幅拉回，這也間接的帶動非美貨幣大幅上漲，短期美元指數持續以高檔震盪表現。

消息傳出，川習會將於兩天的G20舉行，中美貿易戰緊張消息因此轉為和緩，也因此近一週以來非美貨幣大幅反彈，美元指數則呈現高檔大幅拉回，但如川習會的發展不如預期，美元指數將持續以高檔震盪態勢呈現。

展望未來，聯準會態度仍將是影響美元指數強弱的關鍵因素，美國經濟復甦力道相較於過去雖呈現放緩，但相較於國際其他國家，經濟表現仍有一定水準，也將使美元指數具有一定支撐，有意購入美元的民眾，可趁美元逢低拉回時，分批進場。

▲美國經濟表現仍有一定水準，也將使美元指數具有一定支撐。（圖／翻攝自網路）

趁中美貿易戰緩和之際 「日圓」逢低布局

元大S&P日圓ETF研究團隊表示，日圓在5月全球股市回檔之際趁勢轉強，而在近半個月的休整後，再度創下新高。主要是受到市場對美國聯準會(Fed)可能在今年降息的預期心理所影響。日本央行緊接Fed的腳步舉行利率決策會議，且毫無意外的維持目前利率政策不變，並重申延續低利率政策至2020年春天。可預見的是美日利差在美國可能降息的預期下將再度收斂，而這有利於日圓兌美元的升值，以及美日雙方的利率政策才是主導大勢的最根本因素，因此日圓在現階段的市場氛圍下仍持續維持偏多的態勢。

由於美元近期走弱，使得包含日圓在內等亞幣相對偏強，加上日圓具有避險性質，當中美貿易戰緩和之際，也是日圓匯價相對回穩之時，建議有意購入日圓的民眾，可趁此時逢低進場。不過也因市場不確定因素難以完全消彌，日圓匯率即便下跌，空間仍有限，若有短期內有換匯需求的旅客，則也可以分批進場。

▲哈日族、短期內有遊日計畫的旅客，可以趁日圓便宜之際分批布局。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

公股銀認為「人民幣」震盪大 投資人區間操作

21日盤初人民幣慣性上升，但很快逢低購匯需求湧現，人民幣對美元即期收跌近250點，暫時脫離逾一個月高點，累計上周漲幅0.73%；中間價大漲333點創逾一個月新高。

公股銀行表示，有關於人民幣方面，由於中美談派仍在持續進行，目前市場的觀望情緒濃厚，另外市場對全國經濟擔憂的避險情緒以及上綜指數回檔，不利人民幣表現，使得人民幣將偏弱震盪表現。另一公股銀主管表示，目前中美貿易談判仍具諸多不確定性，在中美貿易明朗化之前，人民幣呈現較大區間震盪。

元大人民幣貨幣市場基金研究團隊表示，中國大陸政府今年的經濟政策目標．主要在風險可控之下，提升經濟的質量，並沒有對經濟成長有高度成長的期望，但也不樂見呈現大幅下滑。人民幣匯率取決於中、美兩國基本面預期的此消彼長及央行的干預，人民幣波動仍大，建議有意購入人民幣的民眾，可採區間操作方式。

▼人民幣近期波動較大，有意購入人民幣民眾，可以採取區間操作。（圖／CFP）