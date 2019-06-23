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Apple Card傳已有內部員工開始試用　卡片曝光走簡約風

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▲▼Apple Card實體卡片。（圖／twitter／@BenGeskin）

▲Apple Card實體卡片從5月就開始在網路上流傳。（圖／翻攝自@BenGeskin推特）

科技中心／綜合報導

市場傳言，Apple Card已經開始進行內部的測試，且已經有上千名蘋果員工開始使用Apple Card，且已經有Apple Card的實體照在網路上流傳，使用鈦合金的金屬卡片，以簡約的白色與淺灰色為主視覺。

蘋果於今年3月的春季發表會推出Apple Card，並預告將於今年夏天開始提供，然而根據外電報導，蘋果員工已經開始使用，但蘋果公司要求使用員工保密有關Apple Card的使用細節。

請繼續往下閱讀...

事實上類似訊息在5月份就已流傳過，知名爆料大神Ben Geskin當時在推特透露，有部分蘋果員工已取得蘋果信用卡服務Apple Card的實體卡片，更發布Apple Card實體卡片的實拍照，讓Apple Card提前曝光。

網路流傳的Apple Card實體卡片的實拍照，卡片的包裝色彩鮮豔充滿活力，而卡片本身則如同發布會上展示的那樣簡潔。要將卡片與手機配對，則須將手機靠近外包裝上頭的NFC晶片，整體設置流程與配對AirPods的方式類似。

▼Apple Card配對流程。（圖／取自9to5Mac）

▲▼Apple Card配對流程。（圖／取自9to5Mac）
 

根據蘋果執行長庫克表示，Apple Card有10個「市面上信用卡辦不到」的功能，包括Apple Card只要申請幾分鐘；全球皆可使用，Apple Card只要有支付Apple Pay功能的地方就能使用；可以用訊息回答問題；可以將明細轉換成商品名稱，讓購物明細一目瞭然，了解支出狀況；可以每日折換現金「Daily Cash」；使用App Store、itunes、Apple Music、Apple News+等Apple相關的消費，可獲得3%的現金回饋；可以選擇更頻繁的還款方式，來還清刷卡款項；沒有手續費、國際刷卡費；Apple Card由高盛銀行作為還款銀行，並且跟萬事達卡合作，可以通用全世界；為了達到隱私保護，Apple Card每次都有一次性的動態密碼。

▼Apple Card實體卡片。（圖／翻攝自@BenGeskin推特）

▲▼Apple Card實體卡片。（圖／twitter／@BenGeskin）

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關鍵字：蘋果,Apple Card,信用卡,Ben Geskin

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