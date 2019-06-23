半導體將軍吳敏求領企業家奧林匹克獎　刷新人生履歷

▲旺宏董事長吳敏求。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

有半導體將軍之稱的旺宏董事長吳敏求，去年榮獲有企業家奧林匹克之稱的「安永企業家獎」，今年6月代表台灣「出國比賽」，與世界各國的年度得主共同角逐安永世界企業家大獎，目前已被評審團列為最後三位決選名單中，在旺宏邁入30周年時，引領旺宏走向下一個階段，同時刷新他的人生履歷。

這次代表台灣出賽，適逢旺宏走過3個10年之祭，讓吳敏求有機會好好思考「企業除了賺錢，還能為社會多做些什麼」。

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吳敏求認為，回饋社會有好幾種方法，第一是給予生活貧苦的人一些錢，第二種就是「給魚吃不如給他釣竿」，但他比較喜歡第二種，這與他強調自有技術和自主研發有很大的關係。

至於怎麼給人釣竿？吳敏求表示，旺宏有兩個獎項可以給人釣竿，即金矽獎和旺宏科學獎。

「金矽獎」是藉由辦比賽來獎勵學生參與半導體設計，18年下來，金矽獎已經在電子電機相關系所有奧斯卡金像獎之稱，是大學以上的半導體重要獎項；「旺宏科學獎」則是以高中生為主，目前已連續辦17屆，把科普教育與實驗精神帶進高中，有高中諾貝爾獎的美譽，兩獎項總計頒出1.4億元獎學金。

吳敏求表示，這兩項比賽培養學生在畢業後能到不同公司到做研發，讓學生懂得怎麼創新，碰到困難時，自然知道怎麼解決。

除了培育產業人才，吳敏求對員工照顧很有自信，除了每年加薪，也有很不錯的分紅。

▼吳敏求獲安永企業家獎。（圖／業者提供）

帶領旺宏迎memory-centric時代

面對AI和物聯網世代，吳敏求表示，目前PC、NB、手機都屬於傳統的以處理器為中心（process-centric），他預料，AI興起後，更需要速度，要更大的記憶體，因此下一個十年可能會出現以記憶體為中心（memory centric）。

至於下一個自駕車世代，吳敏求表示，旺宏也已經做足準備，一旦自駕車趨勢一起來，是人家打電話給他，不是他打電話給人家，他更引用孫子兵法中的「不戰而屈人之兵」，這才是上上之策。

吳敏求表示，全球非揮發性記憶體產業有八成時光是看淡、兩成好光景，要當一個領先者（pioneer），要勇敢地投入很多創新下去，因此他很有自信地表示，旺宏同業之中品質（ROM及Nor flash）是維持第一名，且第2名跟他差距30倍到50倍，產品線也持續往高密度（high density）、高品質區塊移動。

吳敏求分享，勇敢投入創新，是旺宏領先的秘訣。他舉六月上旬在日本京都舉行的VLSI技術及電路頂尖國際大會，其中VLSI Technology Symposium被接受的論文，台灣業界僅有台積電和旺宏兩家（台積電4篇、旺宏3篇）吳敏求表示，台灣拿得出手的只有這兩家，當然旺宏規模比台積電小很多，所以有能力跟他們競爭，算「還不錯啦」。

▼旺宏董事長吳敏求。（圖／資料照）



