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買一坪22萬高級房！驗收一看「沒有門」進去...開發商竟回：能走窗戶

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▲▼ 業主曝新房沒門 開發商:規劃就這樣。（圖／梨視頻）

▲林先生看到新房超傻眼。（圖／梨視頻）

大陸中心／綜合報導

遼寧瀋陽一位林姓業主近日在一處高級住宅區購買了新房子，一坪要價新台幣22萬元，但就在收房時發現，新家沒有門可以進去。林先生隨後氣噗噗的去找開發商，結果卻被告知「可以從窗戶進去」，讓他相當傻眼。

▲▼ 業主曝新房沒門 開發商:規劃就這樣。（圖／梨視頻）

▲原本電梯打開後有新房的進戶門，但如今一打開是磚墻。（圖／梨視頻）

綜合陸媒報導，林先生表示，近日在收房時發現，朝著他新房的那面電梯根本打不開，如果用手強行掰開電梯門，只能看到一堵水泥牆，而這面牆本應該就是新房的大門。

林先生認為，開發商為了湊夠住宅面積，將本應電梯入戶的進戶門堵死，當他去找開發商要說法時，開發商卻說「只能走窗戶了」。

▲▼ 業主曝新房沒門 開發商:規劃就這樣。（圖／梨視頻）

▲開發商回應說這扇窗戶可以做門。（圖／梨視頻）

由於買的是預售屋，林先生在簽署購房協議時，房子並沒有建完，但售樓人員曾拿出效果圖介紹說，「他們這房子應該是直接穿過電梯到達進戶門，將來交房的時候，所有的結構與效果圖完全一樣，不會有一點誤差。」

開發商負責人事後回應說，他們前期規劃、設計就是這樣的。對此，林先生表示，他們是交了預付款之後才拿到的購房合同，從合同的附件看，只能體現房屋的平面圖，在合同附件中對門窗也有說明，沒想到交房的時候卻沒有留門。

▲▼ 業主曝新房沒門 開發商:規劃就這樣。（圖／梨視頻）

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關鍵字：新房沒門,高級住宅,購買新房

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