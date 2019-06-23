孫正義：Arm禁售華為是誤解　大部分都可授權

▲孫正義首度公開演說，與郭台銘在DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇對談。（圖／記者呂佳賢攝）

財經中心／綜合報導

安謀（Arm）宣布停止對華為支援後，引起市場對華為手機恐出不了貨的憂心，身為母公司的日本軟銀，創辦人孫正義昨（22）日正式表示，Arm並沒有終止與華為合作，但要釐清美國商務部提出的相關法令。

鴻海董事長郭台銘與孫正義昨日於「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新」論壇同台對談，這是他首度在台灣公開演講。

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2016年9月，以電信為本業的日本軟銀以43%溢價率，收購英國晶片矽智財（IP）公司Arm，震撼科技業。

孫正義表示，ARM重視與華為的關係，但也不能違反美國規定，只是要找出哪些部分不受限制，大部分的晶片授權，應該是沒問題。

是否能出貨華為，業界共識是「源於美國技術（US controlled tech & software）不超過25%」。孫正義表示，ARM目前得釐清該限制規定細節，但該規定尚未明朗。

此外，孫正義宣示Arm願景，規畫五年內重新上市，但不確定會選擇在哪個市場。

由於Arm台積電合作密切，孫正義表示，彼此是很好的夥伴關係，未來希望在台灣召募更多的工程師，不僅強化手機領域，也協助物聯網及自駕車等領域的發展。

▼軟銀創辦人孫正義首度來台公開演說，鴻海董事長郭台銘接機。（圖／記者林敬旻攝）