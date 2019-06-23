15.7萬人加薪了！　勞保年金隨物價指數調漲「6月底入帳」

▲2012年請領年金的民眾有福了，今年5月調高請領老年、失能及遺屬的金額，預計6月底入帳。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

近年來物價不斷上漲，勞保年金也達到調整門檻，2012年請領勞保年金的民眾有福了，給付金額將調高5.14%，約有15.7萬人受惠，平均每人每月多領819元，一年下來初估可多領近萬元，預計在6月27日入帳。

根據勞保條例第65條之4及其施行細則第96條規定，正在領取勞保年金給付（含老年年金、失能年金及遺屬年金）者，自請領年度開始計算的消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，就會依該成長率調高年金給付金額。

請繼續往下閱讀...

▲這次勞保年金調漲將分成兩筆入帳，其中一筆是原領取金額、另一筆則是多領的錢。（圖／記者李毓康攝）

勞保局表示，過去曾有3次調高年金金額，分別是2009年請領年金者，已在2014年5月調高5.2%，2010年請領者，也在2015年5月調整達5.45%，最後則是2011年請領者，則在2017年5月起調整5.1%。這次調整是第4次調高勞保年金給付，受惠人數達15萬7000餘人，也是受惠人數歷年最多的一次。

至於其他年度請領者，則因CPI累計成長率未達5%，因此不予調整。舉例來說，花花在2012年7月開始領老年年金，由於CPI累計成長率達5.14%，勞保年金順勢調整，以月領老年年金2萬元為例，調整後每個月將增加1028元，年金金額5月開始調整、6月入帳。

為讓民眾搞清楚領多少錢，這次將會分兩筆發放，其中一筆是原領取金額，另一筆則是加計CPI累計成長率5.14%的增加金額，帳戶存摺摘要會顯示「物價調整」，但從7月開始入帳金額即恢復以一筆加總後的金額核發，提醒民眾在6月底年金入帳後刷一下存摺，即可知道多領的錢。