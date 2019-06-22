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全台攀樹師只有23人！　他休學1年摸索志向考照晉升攀樹教練

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▲▼▲他休學1年摸索自己的志向，最後順利通過攀樹師證照，決定今年暑假後重返校園。（圖／記者紀佳妘攝）

▲他休學1年摸索自己的志向，最後順利通過攀樹師證照，決定今年暑假後重返校園。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

攀樹師是近年台灣的新興行業，全台灣目前有23名攀樹師，其中20名男性、3名女性。他高中畢業後考上森林系，卻決定休學1年摸索自己的志向，在因緣際會之下，不僅順利到攀樹公司當起見習生，同時也通過攀樹證照，從實習過程中，更加確定「攀樹」是他心所嚮往的道路。

今年19歲的梁鎮洲高中畢業後順利考上國立大學的森林系，儘管在外人眼中是冷門科系，卻是他心嚮往之的科系。不過，他發現自己不曾花時間在山林生態的領域，於是下定決心休學一年，趁這段期間摸索志向，同時累積社會歷練，在因緣際會之下，獲得在攀樹公司當見習生的機會。

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▲▼▲他休學1年摸索自己的志向，最後順利通過攀樹師證照，決定今年暑假後重返校園。（圖／記者紀佳妘攝）

穿上一身勁裝，身手矯健爬上樹梢，梁鎮洲回想起第一次攀樹的經驗，當時雙手磨出了水泡，晃動的繩索也讓他「暈樹」，為了享受樹上視野，花了半年的時間，克服對高的恐懼，如今12層樓的高度已難不倒他。

順利進到攀樹公司的梁鎮洲，先從基本觀念與認知開始學起，隨後慢慢延伸到技術面，最後才到現場與前輩們學習，時間久了總算從中悟出一些訣竅，目前接案以攀樹體驗、營隊及修剪枝葉為主，同時他也通過丙級攀樹教練證照，多虧難得的實習經驗，讓他更加確定未來的人生方向，工作1年後將於今年暑假後復學，未來也想轉戰國外發展。

梁鎮洲說，過去修剪樹木大多使用吊車，作業人員無法深入樹叢，只能在外圍修剪，甚至有些人為了省事，乾脆做齊頭式修剪，往往對樹木會造成嚴重的傷害，因此取得攀樹師證照後，還能貼近樹做健康檢查，也能透過營隊體驗，從小養成護樹觀念，感受到樹木生生不息的活力。

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關鍵字：攀樹,樹木,暈樹,森林系,休學,梁鎮洲,證照

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