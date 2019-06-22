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軟銀創辦人孫正義承諾　願貢獻投資心法擔任台灣勞退基金經理

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▲▼ 郭台銘出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇（圖／記者呂佳賢攝）
▲郭台銘力邀日本軟銀（Softbank Corp）創辦人孫正義（左）與Katerra執行長Michael E. Marks（右）出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇，會後三人也接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者劉姵呈／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘發揮他的超強人脈，力邀日本軟銀（Softbank Corp）創辦人兼會長孫正義與Katerra執行長Michael E. Marks等人出席今（22）日的「G2 and Beyond 全球產業秩序的解構與創新」論壇。會後孫正義接受媒體聯訪也承諾表示，若台灣接下來邀請他來當整個勞退基金經理的話，他非常樂意貢獻他的投資所長以及心法。

鴻海集團過去在2017年參股軟銀集團籌設的願景基金，並在2018年鴻海申請匯出5.1億美元投資軟銀願景基金。郭台銘說他力邀孫正義來，為的就是期盼能由願景基金的投資經驗來協助「把勞退基金的餅做大」，且孫正義擁有相當深厚的投資經驗。

今日孫正義也接受媒體訪問表示，針對勞退基金能夠更加優化的政策，其實在世界上有非常多聰明的投資方式，新加坡是他參考的範例，每一個基金投資的企業體，不論是高報酬或是投資損失，都會對他個人造成直接的影響，「我對於持續追求成長有極大熱情」，這也是持續維持高報酬的心法之一。

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他更表示，過去願景基金其實跟沙烏地阿拉伯以及主權基金合作非常密切，中東地區、沙烏地阿拉伯、阿布達比等地的經理人，投資基金策略在高回報時能拿到回報，但在投資失利的情況下，本身並不會有任何經濟的損失，然而這跟他本身的投資哲學是完全背道而馳。

孫正義也說，他其實已拒絕部分曾合作的中東主權基金國家，他承諾，如果台灣將來找他來當整個勞退基金經理的話，他會非常樂意貢獻他的投資所長以及心法，很願意以千億美金「願景基金」的策略以及心法，協助台灣改善投資環境及基礎建設。

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