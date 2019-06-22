郭台銘邀孫正義首次台灣公開演講　現場科技、金控大咖雲集　



▲日本軟銀（Softbank Corp）創辦人孫正義今（22）日首度在台灣公開演講。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘邀請日本軟銀（Softbank Corp）創辦人兼會長孫正義、SanDisk前董事長、Katerra執行長Michael E. Marks等人出席今（22）日出席DIGITIMES主辦的「G2 and Beyond 全球產業秩序的解構與創新」論壇。而最受矚目的孫正義表示，他是第一次在台灣公開演講，這也讓現場聚集不少上市櫃公司老闆、銀行高層主管，包括前行政院院長張善政、日月光半導體執行長吳田玉、聯電總經理簡山傑與新光金副董事長李紀珠等大咖都齊聚一堂。

DIGITIMES今日邀請幾位世界級產業領袖，面對面探討全球供應鏈的變革與國際資本的流動，包括郭台銘主講「台灣如何因應G2新局並重建關鍵地位」，DIGITIMES 社長黃欽勇則主講科技島鏈：「美中台日韓共構的產業新秩序」；Michael E. Marks以「G2架構下的創新動能」為題發表演講；孫正義則是針對G2新局下全球科技產業的變革與資本流動發表看法。

孫正義表示，「AI和資訊革命是人類歷史上的最大革命」，而軟銀旗下公司和VC投資組合公司會在商業上充分應用AI，經過這次革命，許多困難與問題都會被解決。孫正義也帶現場回顧之前紐約第五大道的老舊照片，1900年的時候，路上幾乎全部都是馬車，但是才過了13年的時間，1913年同樣的場景，路上有99%都是引擎車，只有1輛馬車，他說，經過短短13年的時間可以發生如此巨大的變化，就如同未來的AI自動駕駛，可預期的是2035年將進入到AI汽車自動駕駛的年代。

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▼日本軟銀（Softbank Corp）創辦人孫正義今（22）日首度在台灣公開演講。 （圖／記者呂佳賢攝）



孫正義也說，1994年時，當時市值最大的公司是日本電信公司NTT，但現在已經消失在名單上了，那時候還有GE、ExxonMobil、可口可樂、GM，而等到了2019年，市值前五大的公司變成電腦軟體公司微軟、手機公司蘋果、網路公司亞馬遜、臉書、谷歌等。

而跨領域資歷豐富的Michael E. Marks，從偉創力（Flextronics）、SanDisk到特斯拉（Tesla）再至創投，也是首位將高科技帶入傳統產業的人，不僅與台灣企業有技術交流，也與郭台銘曾為競爭對手，後來成為好朋友。Michael E. Marks表示，台灣擁有關鍵技術能夠吸引全球產業投資，並且與世界一流的科技企業合作。他認為在這個敏感時機，美國不接受來自中國大陸的投資，這將會成為台灣取而代之的好機會，從而建立長期科技夥伴關係，台灣也可望從中受益。