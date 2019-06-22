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鴻海購買東芝破局　郭台銘批日本政府：「當初沒賣給我是你們的錯誤」

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▲▼郭台銘出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇。（圖／記者呂佳賢攝）
▲郭台銘出席DIGITIMES主辦的「G2 and Beyond 全球產業秩序的解構與創新」論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者劉姵呈／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘今（22）日出席DIGITIMES主辦的「G2 and Beyond 全球產業秩序的解構與創新」論壇，會前面對媒體提問當初收購夏普與東芝的過程所遭受負面看法，郭台銘表示：「我收購夏普時日本人都不看好，日本人說我們會把技術偷到台灣、大陸，我們有沒有做，如果沒有，媒體就該把正式結果公正報導出來！」他也直指日本政府，當初沒把東芝交給他，是他們的錯誤。

過去為了收購日本東芝半導體，曾經抗議媒體報導不公而公開撕報紙的郭台銘今日表示，他當初要收購東芝時，就計畫在美國蓋廠，這樣中國大陸向美國買產品也可平衡貿易逆差，他指出：「我收購夏普時，日本都不看好，說鴻海會偷技術到大陸、到台灣，但是我們有沒有做？如果沒有，媒體就該把正式結果公正報導出來！」

郭台銘說：「當初（日本政府）沒有把東芝交給我，就是你們錯誤，我到美國蓋廠，東芝半導體可以到美國威州設廠，中國大陸向東芝買半導體，就可以平衡中美逆差。」

請繼續往下閱讀...

▼東芝 TOSHIBA。（圖／達志影像／美聯社）
▲▼東芝 TOSHIBA。（圖／達志影像／美聯社）

郭台銘指出，當初鴻海購買東芝破局，是因為日本的「科員政治」不同意導致，「我們本來就要把東芝的快閃記憶體在美國做，當初幾家投資者談好了，可是受限日本科員政治，不是高層不同意，主要是科長，因為買夏普時，我跟他有些不愉快，他就硬不給我（東芝），結果（東芝）怎麼樣了？最後JDI怎麼樣了？JDI要賣給中國大陸也破局了。」

郭台銘表示：「當初賣夏普給我就說我跟中國太近，東芝也一樣，那你們要賣給中國大陸就不會太近嗎？這是不公平的，而且我買東芝所有的研發技術都留在日本，我們偷了你們哪些技術？搬那些技術離開日本？夏普原本在銀行有8,000億日幣呆帳，我們把這些欠款還了一半，讓1萬7千名工程師沒失業，我們對投資夏普的承諾都做到了，你們沒資格問我跟中國大陸太近，你應該說我離中華民國太近。」

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關鍵字：郭台銘,東芝,夏普,日本

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