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旅遊愛台灣！3種外國觀光客消費退稅方式　方便省荷包

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▲▼搭飛機,機艙,機場。（圖／取自Pixabay）

▲外國人來台觀光旅遊，離境之前也可以到機場、港口辦理退稅，十分方便。（圖／取自Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

夏季旅遊旺季來臨，加上台灣的觀光環境良好，也是許多外國觀光客旅遊的首選地點，但是外國觀光客來台消費，應該如何退稅，讓自己來台可以玩得開心、消費盡興、省荷包？北區國稅局表示，外籍旅客於同一天內向同一家經核准貼有銷售特定貨物退稅標誌的特定營業人、店家購買特定貨物，含稅消費金額達2,000元以上，並於規定期限內攜帶出境，得於首次出境前選擇3種方式申請退還營業稅。

▲▼房產,租屋,套房,租金,台灣,房屋,房子,房東,交屋。（圖／翻攝自pixabay）

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▲台灣好吃、好玩消費便宜、交通方便，是許多外國觀光客選擇旅遊的地點。（圖／翻攝自pixabay）

一，機場、港口退稅服務櫃台退稅

機場、港口退稅服務櫃檯就是旅客在離境時，可以在機場、港口準備出境託運貨物前，可以在機場、港口服務區的櫃台申請退稅，外國觀光客可以準備好入境證照、購物的統一發票或電子發票、退稅的明細申請表，就可以申請退稅。

但值得注意的是，為維護旅客權益，旅客需提早3小時抵達機場或港口辦理退稅手續，以便順利完成退稅手續。

二，現場小額退稅

旅客在同一天同一特約商店消費在4萬8,000元以下，就可直接由店家退稅，旅客可以當天就可以取得退稅額，十分簡單、便利，旅客也只要準備好入境證照、購物之統一發票或電子發票即可退稅。

國稅局表示，但如果旅客當次來台旅遊，辦理小額退稅累積含稅消費金額超過12萬元、或者同年度多次來台旅遊，辦理現場小額退稅累計含稅消費金額超過24萬元，就不宜再在店家進行小額退稅，這些旅客就是仍要到機場、港口辦理退稅。

三，特約市區退稅

外國遊客、觀光客在特定的百貨公司包含台北101、SOGO百貨忠孝店、新光三越百貨台北信義新天地A8館，及高雄漢神百貨等，有特約市區退稅櫃台，旅客、觀光客可以在這些服務櫃台辦理退稅，且退稅金額同樣無上限。

外國觀光客要準備文件包含入境證照、購物的統一發票或電子發票、退稅明細申請表、本人持有國際信用卡機構發行的信用卡。

▲▼外國觀光客來台退稅比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／北區國稅局）

▲外國觀光客來台退稅比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／北區國稅局）

值得注意的是藉由特約市區退稅，必須提供信用卡預刷擔保金，在出境之前要前往機場、港口的電子化自動退稅機或退稅服務櫃台篩選應否查驗，若確認無法於申請退稅，要退稅日後20日內攜帶貨物出境，請在 出境前至特約市區退稅服務櫃台或退稅機場、港口服務櫃台辦理繳回已退稅款。

國稅局表示，自105年5月1日起外籍旅客購物e化退稅服務已委由中華電信企業客戶分公司辦理，於辦理外籍旅客申請退還營業稅時，得扣取應退稅額14%的手續費。

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