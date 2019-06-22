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G20川習會將登場！外銀主管看中美談判　市場面臨機會與挑戰

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▲▼G20會議的餐敘上川普與習近平相對而坐。（圖／路透）
▲市場聚焦6月底G20會議中美雙方能作進一步的談判。（圖／路透）

記者劉姵呈／綜合報導

日本大阪6月28、29日將舉行G20峰會，全球市場都聚焦中美兩方能否在下周G20峰會上解決兩國的貿易爭端，究竟G20中美貿易可能的發展是什麼？貿易戰若再升溫，市場波動增加，對美國、中國以及全球市場來說，全球投資人將面臨哪些機會和挑戰？投資人該如何作因應？對匯市的衝擊又如何？

德意志銀行財富管理的亞洲投資策略主管劉佳表示，樂觀看待G20中美會面，他表示，受到美國經濟放緩、川普將競選連任意願強烈、中國大陸受到出口走弱談判意願也提高等原因，中美將會重啟談判，有60%的可能會談成，今年年底可望會簽訂協議；儘管有40%的機率可能談不成，但他也認為中國大陸會推出刺激政策，包括人行降準、財政基建等寬鬆政策，刺激國內經濟，屆時也不至於太悲觀。

倘若美國接下來降息，那也代表著美國經濟表現不好，台灣也無法置身事外，這對已經連續第7個月負成長的出口統計，無疑是雪上加霜。對此劉佳也表示，屆時台灣最大挑戰還是來自於出口，再加上科技業景氣與發展不如以往，下半年很明顯會受影響，不過在台商回流政策、受關稅影響連動高的產業移廠等，他預估今年全年台灣經濟成長率為2.1%。總歸來說，儘管中美貿易戰短期尚未塵埃落定，但中長期來看還是利多。

請繼續往下閱讀...

劉佳建議，投資人下半年可以避開科技產業的布局，因為在關稅提高的環境下，對這類產業的影響還是很大，可以將資金轉進部分消費行業，像是內需、食品等，另外也可留意5G相關基建，帶來的潛力行業包括物聯網、智慧家居。

至於對匯市的看法，劉佳分析，若聯準會降息會趨緩美元趨勢，下半年歐元兌美元預估為1.15上下波動，美元走勢處於較為溫和的狀態，另外儘管中美談判破局，人民幣恐有「破7」的機會，但大陸行並不會讓人民幣無序貶值；若如他分析中美談判在年底有樂觀結果的話，人民幣仍會「保7」。

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關鍵字：G20,川習會,中美貿易戰,投資建議,匯市,人民幣,美元,川普

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