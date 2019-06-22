男友過夜「冷氣整夜吹」　小廚娘問：收一半房租過分嗎？網熱議

▲夏季電費嚇人，男友開整晚的冷氣讓原PO想要收費。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

一名女網友在外租屋，常讓住家裡的男友來過夜，除了常買食材煮飯給男友吃，冷氣費也因為他而大增；她有些苦惱的提問「要求付一半房租會很過分嗎」？網友紛紛留言，「不會」、「他不願意負擔的話，男友可以換人了」、「可以提出電費分擔」。

原PO表示，租屋處一個月的房租水電加起來約8500，平常晚上自己一個人吹冷氣不過2到3個小時就會關掉，但自從男友經常來過夜後，食材的開銷增加了，為了體質怕熱的男友也常常冷氣開整晚都不關，「如果跟男友要求付一半房租會很過分嗎？」

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▲女網友求助網友意見，該不該收男友一半房租？（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

網友各自提出見解，「完全不會過分」、「這還需要妳開口？另一半就該自動幫忙分擔吧」、「男的這麼摳哦，我水電房租全包的說」、「使用者付費啊」、「沒自己提出就算了，如果被問了還不願意負擔，這種男友可以換人了。」不過也有網友認為「一半應該不太可能」、「可以提出電費分擔」、「這麼常過夜，負擔3分之1的費用很合理。」

少部分網友則是提出「換位思考」，「我女友來我這住也會開冷氣，但我沒想過收錢，還會買東西回去給她吃，看來是我太笨還是我是男生的關係」、「如果今天是男生發文，要女友付一半房租，不知道風向會怎麼跑，科科。」.

▼多數網友認為男友付錢是合理的。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）