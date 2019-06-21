快訊／大樂透2.4億獎號出爐！最後18組端午百萬加碼來了

記者柯沛辰／綜合報導

大樂透至今7連槓，今晚頭獎上看2.4億元，也是最後一次加開端午18組百萬獎項，所以本期所有中獎組數將均分剩下1800萬元獎金。台彩估計，這次開出組數可能落在3至4組，若最後一期有民眾一注獨得端午百萬加碼，將有機會抱走450萬到600萬元。

台彩21日晚間開出第108000057期大樂透，獎號由小到大依序為07、12、26、30、31、32，特別號13。

大樂透端午百萬加碼活動，截至18日上次開獎，已累計開出82組百萬獎金，總中獎注數88注，其中有76人一注獨得百萬，比例高達92.7%，剩下12人則各獲得50萬元獎金。

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今晚是大樂透端午百萬加碼最後一期開獎，續開18組100萬元獎項，將送出剩餘總獎金1800萬元，由當期所有中獎組數均分，各組再依中獎注數均分該組獎金。

台彩估計，若當期銷售金額介於1.4億元至1.5億元間，依機率計算，將有3至4組中獎，若中獎的組數都一注獨得，民眾有機會抱走450萬至600萬元獎金，是原先的4.5倍至6倍之多。

端午「100組100萬元」加碼活動：

01組：22、34、35、38、42、49

02組：15、21、41、46、47、49

03組：03、04、05、10、21、37



04組：22、24、32、35、37、38

05組：01、06、08、21、28、30



06組：04、12、14、15、47、32

07組：17、31、35、39、44、49



08組：02、07、13、15、18、43



09組：14、14、16、21、37、41

10組：16、28、41、43、48、49

11組：05、29、31、39、48、45



12組：05、10、11、12、44、48

13組：05、20、23、41、42、45

14組：04、12、14、19、28、44

15組：20、21、22、23、26、39

16組：02、05、06、30、36、39

17組：09、12、13、16、39、41

18組：08、10、23、27、39、42

實際獎號以台彩公布為主