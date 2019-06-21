全球吹降息風！市場聚焦下半年投資布局　外銀主管看好「債優於股」



▲德意志銀行財富管理的亞洲投資策略主管劉佳。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

美國聯準會（Fed）宣布本季利率維持按兵不動，但會後聲明刪除「耐心」措辭，被認為是敞開降息大門的暗示，而時序也即將進入下半年的開始，全球開始吹降息風，這讓投資人開始關注股債配置調整。對此，德意志銀行財富管理的亞洲投資策略主管劉佳今（21）日表示，在全球央行採貨幣寬鬆、景氣緩步復甦、需求強勁且資金寬鬆等影響下，下半年資產表現看好「債優於股」，特別是美國投資級公司債以及亞洲中國高收益債等受惠於降息的債券，建議投資人調高債券持倉，股票方面則為謹慎看待。

目前美國內需市場動能依舊強勁，可足以支撐經濟成長，未如市場預期陷入衰退，只是景氣放緩，劉佳表示，團隊預期美國聯準會接下來12個月內可能會降息，中國大陸也趨向於貨幣寬鬆政策，這都有利於債市的表現，他們團隊特別看好美國投資及公債以及中國高收益債接下來的表現。他也提到，美元債受到聯準會影響連動性較高，目前照聯準會能會降息的趨勢來看，對美元債市利多。

另外，劉佳表示，受到全球央行吹降息風，今年中國大陸人行會致力維穩金融市場，並擬定啟動降準或降息，以穩定經濟產出，促進經濟溫和增長與充分就業，這將有利提振市場對資金流動性的預期；加上大陸受惠於基本面改善，像是二線城市的房市交易量回溫、土地購買超乎預期，劉佳認為目前金融環境，相當有利於短天期的中國高收益債走勢。

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劉佳表示，儘管團隊預期中美談判協商有60%成功的機率，但在這之前，市場受到經濟放緩、川習會面前談判消息以及地緣政治風險等影響，勢必會呈現震盪走勢，他建議下半年投資策略上避免重押單一市場外，更須重視均衡配置，建議降低股票持倉，提高債券部位，最青睞高信用評級債券、投資等級公司債及有望受惠美國降息的美國公債，以達到攻守兼備的目標，為提供資產防禦效果，股票方面可將之前的科技股獲利了結，轉向留意5G、AI人工智慧相關基建，以及非週期性內需產業。