巴菲特2招投資心法　百年內皆適用

▲巴菲特認為，投資的基本面不會改變。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

在美國，每周都有一個亮麗的新創公司搶進股市掛牌，但新創公司股價大起大落，投資人往往是幾家歡樂幾家愁，也許這種時候可以參考看看「股神」巴菲特（Warren Buffett）的投資心法。

CNBC報導，巴菲特認為，投資的基本面不會改變，「在接下來的50年或100年裡，你不會發現任何新的方法。」對於投資，巴菲特僅遵循2條最簡單的指導原則：

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1. 公司具有長期價值

巴菲特找尋投資標的，首先確認其為能保持數10年競爭優勢的企業，而非僅看當下。「沒有人是僅看明年會不會下雨，來決定是否買座農場的。他們買農場是因為他們認為這是一項超過10年或20年的良好投資。」

例如，巴菲特於1972年與長期合作夥伴、波克夏控股副董孟格（Charlie Munger）一起買進巧克力公司時思糖果（See's CANDIES），再於1988年花費10億美元買入可口可樂（Coca-Cola）股票，而這兩筆投資今日看來仍是一筆好賭注。巴菲特在1996年撰寫的致股東信函中便寫到：「如果你不願意持有一檔股票長達10年，那你甚至無須考慮持有它10分鐘。」

2. 了解公司的運作方式

巴菲特不會將錢投入任何他不理解的事務中。「你必須學習如何重視企業並了解你能力圈（Circle of Competence）範圍內的企業及外部企業。」他認為，投資者能夠自信地評估他們所持有股票的公司相當重要，「聰明的投資並不難」，巴菲特在1996年的股東大會上說：「你不必是每家公司的專家，但要能正確評估所選擇的公司。」他強調，重點不是圈子的大小，而是了解圈的邊界在哪。

投資股票市場總是存在風險，對許多人來說，個別投資不同公司並不是最明智的選擇，在做出任何重大決定前，應該先諮詢可信賴的財務顧問。

巴菲特推薦買低風險的指數基金，他將這種基金稱之為「最合理的退休金選擇」，他贊成投資指數基金的部分原因，即種投資「無需猜測」。「訣竅不是挑選適合的公司，而是買進所有在標準普爾500指數上的大公司，且要持續、長期的買進。」而巴菲特自己也對這種投資方式身體力行，事實上，他已指示其遺產受託人在他過世後，幫他妻子投資90%的遺產到標普500指數。