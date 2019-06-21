　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

巴菲特2招投資心法　百年內皆適用

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

股神巴菲特（圖／路透社）

▲巴菲特認為，投資的基本面不會改變。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

在美國，每周都有一個亮麗的新創公司搶進股市掛牌，但新創公司股價大起大落，投資人往往是幾家歡樂幾家愁，也許這種時候可以參考看看「股神」巴菲特（Warren Buffett）的投資心法。

CNBC報導，巴菲特認為，投資的基本面不會改變，「在接下來的50年或100年裡，你不會發現任何新的方法。」對於投資，巴菲特僅遵循2條最簡單的指導原則：

請繼續往下閱讀...

1. 公司具有長期價值

巴菲特找尋投資標的，首先確認其為能保持數10年競爭優勢的企業，而非僅看當下。「沒有人是僅看明年會不會下雨，來決定是否買座農場的。他們買農場是因為他們認為這是一項超過10年或20年的良好投資。」

例如，巴菲特於1972年與長期合作夥伴、波克夏控股副董孟格（Charlie Munger）一起買進巧克力公司時思糖果（See's CANDIES），再於1988年花費10億美元買入可口可樂（Coca-Cola）股票，而這兩筆投資今日看來仍是一筆好賭注。巴菲特在1996年撰寫的致股東信函中便寫到：「如果你不願意持有一檔股票長達10年，那你甚至無須考慮持有它10分鐘。」

2. 了解公司的運作方式

巴菲特不會將錢投入任何他不理解的事務中。「你必須學習如何重視企業並了解你能力圈（Circle of Competence）範圍內的企業及外部企業。」他認為，投資者能夠自信地評估他們所持有股票的公司相當重要，「聰明的投資並不難」，巴菲特在1996年的股東大會上說：「你不必是每家公司的專家，但要能正確評估所選擇的公司。」他強調，重點不是圈子的大小，而是了解圈的邊界在哪。

投資股票市場總是存在風險，對許多人來說，個別投資不同公司並不是最明智的選擇，在做出任何重大決定前，應該先諮詢可信賴的財務顧問。

巴菲特推薦買低風險的指數基金，他將這種基金稱之為「最合理的退休金選擇」，他贊成投資指數基金的部分原因，即種投資「無需猜測」。「訣竅不是挑選適合的公司，而是買進所有在標準普爾500指數上的大公司，且要持續、長期的買進。」而巴菲特自己也對這種投資方式身體力行，事實上，他已指示其遺產受託人在他過世後，幫他妻子投資90%的遺產到標普500指數。

ET快訊
小男友勸生下！19歲女大生瞞家人產女…滿身血「以為死胎」丟垃
辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國
被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹

關鍵字：巴菲特,股神,美股,股市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／大樂透2.4億獎號出爐！最後18組端午百萬加碼來了

台灣永續供應循環經濟論壇　200名專家參與

全球吹降息風！市場聚焦下半年投資布局　外銀主管看好「債優於股」

巴菲特2招投資心法　百年內皆適用

台北房價不可能變便宜　郭台銘建議年輕人「郊區置產」

廣達林百里自稱：不是很好的生意人　卻是很好的工程師　

郭台銘喊「永不回鴻海」　如今「一介平民」搭捷運回家

財經專家：張忠謀、郭台銘相繼退出公司經營　台灣的未來會如何？

蘋果要供應鏈遷廠　仁寶：確實有高單價廠商積極討論

長榮空服員突襲罷工　郭台銘建議這樣做：力促勞資和諧

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

統促黨嗆：憑什麼讓CNN關中天　黃國昌「阿姐你誤會了...」

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

18歲女大生救助阿羅哈傷患 返家遇死劫...出殯數百人送行　

快訊／大樂透2.4億獎號出爐！最後18組端午百萬加碼來了

台灣永續供應循環經濟論壇　200名專家參與

全球吹降息風！市場聚焦下半年投資布局　外銀主管看好「債優於股」

巴菲特2招投資心法　百年內皆適用

台北房價不可能變便宜　郭台銘建議年輕人「郊區置產」

廣達林百里自稱：不是很好的生意人　卻是很好的工程師　

郭台銘喊「永不回鴻海」　如今「一介平民」搭捷運回家

財經專家：張忠謀、郭台銘相繼退出公司經營　台灣的未來會如何？

蘋果要供應鏈遷廠　仁寶：確實有高單價廠商積極討論

長榮空服員突襲罷工　郭台銘建議這樣做：力促勞資和諧

吃壽司被醬油濺全身…她衣服全毀怒「擊敗耶」！手滑妹超兇：我也被噴到啊

高雄登革熱疫情拉警報　衛福部長：防疫問題還是要實在

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量級名人

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

1KG短腿汪送養2月「暴風抽高」　中途媽看近照愣3秒淚：好驚喜

財經熱門新聞

即／大樂透獎號出爐　最後加開1..

郭台銘喊「永不回鴻海」　如今「..

台北房價不可能變便宜　郭台銘建..

巴菲特2招投資心法　百年內皆適..

網購族超商貨到付款5000元以..

嚴凱泰過世首場股東會　嚴陳莉蓮..

郭台銘10萬創業打造6兆營收的..

快訊／劉揚偉接任鴻海董事長　郭..

中華電董座正名499之亂應為4..

仁寶：確實有高單價廠商積極討論

中華電信釋出447基層員工缺額..

即／威力彩6.3億獎號出爐！獨..

郭台銘股東會告別秀近萬人出席　..

幸福企業　合庫加薪6％

更多熱門

相關新聞

三大利多推升台股下半年行情　投信經理人最看好四大族群

G20峰會本月底即將登場，近日來因美股受到美國聯準會（Fed）降息利多發酵影響，台股也跟著受激勵站上季線，不但重返10,800大關之上，成交金額連三日維持在1,200億以上，今日在台積電、鴻海等權值股攻高下，更創下成交金額超過新台幣1,400億元。投信法人認為，上市櫃公司獲利下半年走揚、5G商機爆發以及2020選舉年將屆，台股下半年行情可期，在類股操作上也看好四大族群。

郭台銘卸下董座　鴻海股價收跌1％...台股開高走低

電子三雄領漲　台股開盤漲32點...鴻海股東會日開小紅

聯準會暗示降息！道瓊上揚249點

【川習熱線】G20前透露的不尋常訊息

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

BMW休旅撞重機　騎士捲車底爆頭

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

妻想要新衣櫃！天才夫回收場砸1300尋寶

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

想買車遭拒！他喝「神秘藍綠水」 秒後悔

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點」秒嚇哭

快訊／19歲女垃圾桶棄嬰　尋獲已死亡

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

19歲女瞞家人產女…見嬰滿身血以為死胎

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

更多

最夯影音

更多

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面