台北房價不可能變便宜　郭台銘建議年輕人「郊區置產」

▲郭台銘搭捷運回家。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹、林淑慧／新北報導

郭台銘今（21）日正式卸任鴻海董事長一職，並且在下班後第一件事搭捷運回家，途中聊天提到，現在的捷運不要再蓋， 而是應該設接駁站，並建議年輕人在市區上班、郊區生活，因為台北的房價不太可能變便宜，這是世界各大都會區都面臨的問題。

郭台銘表示，台北捷運可以發展成環狀線，讓年輕人回到衛星城市，像是現在台北的捷運這麼方便，建議年輕人要在大台北地區買房，可以選擇在郊區置產，因為現在台北房價不太可能變便宜，就像舊金山的地價漲五倍，並認為這是各大都會區都面臨的問題，包括紐約、上海、深圳都一樣。

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▲郭台銘搭乘捷運 。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘以美國為例，提到過去有到谷歌、蘋果的總部，那邊的年輕人下班都是通車回到舊金山，甚至公司還鼓勵員工在車上工作，節省交通時間，並以日本為例，就是用山手線讓年輕人在市區上班、郊區生活，打造東京灣生活圈。

郭台銘強調，現有的捷運不用再蓋，但是走路15分鐘可以到的地方，應該設置接駁車站，像是日本的地價更貴，他們的年輕人要搭車一小時上班，依靠的就是交通路網，但是這要結合基礎建設，還說現在政府不敢做決定，必須要跨部會協調整合，同時盛讚新加坡的公共住宅政策，搭配交通路網就做得不錯。