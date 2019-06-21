廣達林百里自稱：不是很好的生意人　卻是很好的工程師　

▲廣達董事長林百里（右起）和副董梁次震。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新北報導

廣達董事長林百里今（21）日於股東會後釋出展望，他自稱自己雖然不是一個很好的生意人，但是是很好的工程師；未來會朝5G、人工智慧（AI）、雲端這三塊投入大量研發，廣達也會是這三大領域全球的主要供應商，也一定會領先同業。

林百里表示，他2000年就想到下一個趨勢是雲端運算，因而切入伺服器ODM，到了2006年，Google、亞馬遜等大廠開始做雲端生意後，廣達順勢研發雲端伺服器，如今廣達已經是AI雲端的最大廠商。

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林百里表示，往後的幾年，公司主要的投資會在5G、AI、雲端三大領域，並且產品會轉向AI導向，成為高研發含量的企業。公司定位很清楚，每個人都要學習。

林百里說，就連筆電事業群也會往消費品AI發展，消費品市場的AI應用會越來越多，包括穿戴式、家用、娛樂等，市場越來越精彩，這令他非常開心。

然而AI這塊，林百里指出，廣達還在持續招兵買馬。他強調，AI的客戶跟過去NB很不一樣，客戶規模較小 但客戶數量多很多，每一個客戶你都要自己去敲門。

有小股東提問，雖然林百里強調往高附加價值移動，但廣達毛利卻還是不高？（廣達近來單季毛利率約在4-5%之間）

林百里表示，比起其他筆電代工廠，廣達是第一個有雲端的，比起沒有雲端的公司，獲利已經多很多，畢竟筆電獲利一直在降，因此用雲端來補足，但目前雲端獲利已經超過NB了，換言之，廣達的核心獲利（包括數量和獲利）已經在雲端事業，廣達已經是全世界雲端最大的廠商。

林百里表示，AI領域的業務是碎片化的，他要想出一個商業模式，把雲端和裝置串起來，這也是為什麼他跑去法國、日本去取經，對於念資訊的人是非常嚮往的。但是技術規技術，生意歸生意，哪裏有生意也是要搞清楚的，他謙稱，雖然他不是一個很好的生意人，但自認是很好的工程師。林百里強調，未來還是技術研發創新領導，這是不變的定義。

廣達也積極往智慧醫療布局，廣達財務長楊俊烈表示，目前智慧醫療在公司營收比重還不高，但廣達已經有特別聘請醫生來這邊上班，先從電子相關的科別著手，例如心電圖（心臟科）等。