郭台銘喊「永不回鴻海」　如今「一介平民」搭捷運回家

▲郭台銘卸任第一件事就是搭捷運回家。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹、林淑慧／新北報導

郭台銘今（21）日正式卸任鴻海董事長一職，同時強調「我永遠不回來」，相信經營委員會可以讓鴻海變更好，隨後前往頂埔站，並在鴻海員工列隊歡送之下，搭捷運回家，就連弟弟郭台強和兒子郭守正也特別來到捷運站口送行，郭台銘說「今天正式卸任董事長，已經成為一介平民」。

郭台銘今天在股東會後接受媒體訪問，被問到總統卸任後會不會回來鴻海，郭台銘喊「我永遠不回來」，因為經營委員會可以讓鴻海變更好，這次的股東會已經讓他們獲得同仁和法人的肯定與支持，所以要把舞台留給經營委員會，讓他們有發揮的空間，強調自己不會干涉。

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▲鴻海員工列隊歡送郭台銘到捷運站 。（圖／記者湯興漢攝）

隨後郭台銘前往頂埔站搭捷運回家，來到捷運站口，不僅有大批的鴻海員工列隊歡送，並高喊「郭董當選」，就連弟弟郭台強和兒子郭守正也特別來到捷運站口送行，郭台強感性的祝福哥哥，強調從商和從政完全是兩回事，他也還在調適中，但是為了改善經濟環境而努力是好事，祝福他心想事成。

郭台銘說，今天正式卸任董事長之位，已經成為一介平民，所以下班第一件事就是搭捷運回家，並且一路搭回市政府站，然後走路回家。