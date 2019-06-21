蘋果要供應鏈遷廠　仁寶：確實有高單價廠商積極討論

▲仁寶股東會。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

仁寶今（21）日舉行股東會，通過去年財報及盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.2元。對於近期蘋果要供應鏈部分產能遷出中國大陸的消息，仁寶表示，確實有高單價消費產品的廠商積極討論產線遷移。

仁寶總經理翁宗斌表示，去年營收在處分聯寶後創新高，今年因外部環境充滿挑戰，加上CPU、零組件缺貨等因素，下半年變數還很多。

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翁宗斌表示，去年NB出貨8300萬台，下半年情形主要還是看月底，但傳統來說5月是旺季，下半年又比上半年好。

翁宗斌表示，今年力拼非筆電業績成長，預計非NB占比將從3成成長到4成，主要是穿戴式裝置（apple watch）成長幅度大，伺服器小幅成長，智慧醫療則還不明顯。

面對中美貿易戰持續延燒，翁宗斌表示，對仁寶來說，輸出到美國的產品約占2-3成，桃園平鎮、越南廠今年預計投入5000-6000萬美金，目前越南還在試產，至於甚麼時候上工，還是看月底美中貿易談判結果。

翁宗斌表示，美中就像老大跟老二的戰爭，應該跟誰是總統沒有太大的關係，只是形式不同。

根據《日經》引述消息人士指出，蘋果供應鏈包括iPhone組裝廠鴻海、和碩、緯創，MacBook的主力代工廠廣達、iPad代工廠仁寶、AirPods代工廠英業達、立訊精密與歌爾聲學（GoerTek）等，都已被蘋果要求評估生產遷出大陸的選項。

對此翁宗斌表示，對於單一客戶不便評論。但目前確實有高單價消費產品的廠商，有積極在討論遷產線的問題。