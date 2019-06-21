長榮空服員突襲罷工　郭台銘建議這樣做：力促勞資和諧

▲鴻海集團股東會今（21）日登場，郭台銘最後一次以董事長身分出席鴻海股東會，並於董事會後正式退位。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧、姚惠茹／新北報導

長榮空服員勞資爭議昨（20）日協商，但勞資雙方不到一小時協商破局，國民黨總統初選參選人郭台銘今天被媒體問到此事，他表示，勞工在法律允許範圍內有權力行使罷工權，希望當選總統後，將推動多方協調，讓企業與勞工能換位思考，力促勞資和諧的環境。

長榮空服員勞資爭議昨天協商，但勞方「提高日支費、禁搭便車」第一個訴求就「卡關」，協商不到一小時破局，桃園空服員職業工會隨後宣布昨天下午四點啟動罷工。長榮航空預估今日取消45班台灣出發航班、26班返台航班，全力維持五成運能，但仍衝擊約一萬五千名旅客。

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▲長榮航空空服員罷工進入第二天，工會代表說明已有1400名成員繳交護照等證件。（圖／記者屠惠剛攝）

郭台銘今天最後一次以董事長身分出席鴻海股東會，並於董事會後正式退位。他在股東會後記者會上，被媒體問及對長榮航空空服員罷工的看法，表示如果他當選總統，會讓勞資雙方多多協調，呼籲長榮航空如果有賺錢，將公司營運的獲利多分享一點給員工，政府也能以正面態度居中協調，讓罷工事件儘快落幕。

鴻海集團為全球最大電子代工製造服務龍頭，今年的鴻海股東會堪稱是郭董退出江湖、轉換跑道從政的告別秀，會中通過發放現金股利4元，盈餘配發率為49.8%，以昨日股價收盤價77.7元估算，現金殖利率約5.15%。另外，會中也報告發行公司債，並改選董監事，郭董與阿土伯等資深股民的互動，也成為關注焦點。