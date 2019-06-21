　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／網路女王趨勢報告：遊戲社交夯、AI說人話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供。

▲《要塞英雄》不只在現實生活中舉辦玩家聚會，遊戲裡也能辦虛擬聚會、音 樂會，創造了新形態社交方式。圖為它今年1月在澳洲舉辦的實體活動。（圖／商業周刊／來源Dreamstime）

文／蔡靚萱

全球網路普及率達51％首度過半

人稱「網路女王」的米克（Mary Meeker），今年第25年發表年度網路趨勢報告，果然，又是逾300頁「磚頭」等級的超厚報告。

請繼續往下閱讀...

米克在摩根士丹利擔任網路產業分析師時打響了名號，尤其年度趨勢報告預測精準，已經到了「喊水會結凍」的程度，她離開KPCB創投後，今年初創辦了創投公司Bond Capital並擔任合夥人。

每年這時候，粉絲、讀者瘋狂轉發報告的同時，往往一邊讚嘆她「真的很準」，一邊感嘆讀不完。不想漏掉網路產業的關鍵轉變？就讓商周精選她畫重點的幾家新創公司，用實際例子來介紹女王所看到的趨勢。

影像編輯CANVA
美圖App走出自學設計新路

過去幾年，網路從文字進化到有圖有真相，再演變到App美顏美肌功能，現在又進化到：讓使用者自己動手修圖講故事。米克觀察發現，人們越來越常透過自學、或是使用容易上手且功能強大的線上設計工具，來編輯圖片或影片，用於跟朋友溝通、說故事。

歡迎來到「一圖抵千言」的時代！澳洲獨角獸（估值超過10億美元）CANVA受惠這個趨勢快速崛起。這家公司由澳洲西澳大學學生兼平面設計老師柏金斯（Melanie Perkins）在2012年創立，一開始是為了能提供學生線上編輯畢業紀念冊的工具，並由此延伸創立CANVA，讓不具備設計知識的用戶，也能輕易設計出高水準的圖像。這家公司不但在創立2年後，使用者人數就突破百萬大關，更早在2017年下半年就開始獲利，成了一家罕見的賺錢獨角獸。

《要塞英雄》推手EPIC
互動遊戲，蛻變新社交網絡

《要塞英雄》（Fortnite）這款2017年上線的遊戲，與傳統遊戲最大的不同，就是互動。遊戲中的「大逃殺」模式，每一局有100人互相廝殺，直到剩下最後一人為贏家，可以單獨、也能跟朋友組隊一同參戰。曾創下同時間上線逾1千萬人的紀錄，目前全球註冊玩家已超過2億5千萬人。

米克分析，這樣的互動遊戲，等於是即時與朋友一起玩遊戲＋聊天＋觀賞影片，幾乎是全方位的社交。而美國市調網站SurveyMonkey的調查更發現，50％青少年玩家表示從遊戲中學到團隊合作技巧、44％在網上交到好友、40％因此改善了溝通技巧、39％因此跟兄弟姊妹感情更好。米克大膽預測，互動式遊戲有機會形成新的社交／交友網絡，甚至重塑未來人們休閒、甚至合作解決問題的方式。

東南亞最大叫車平台Grab
推行動支付，變銀行勁敵

當大多數人都沒有銀行帳戶、所在村莊離最近的銀行要走上一天，這時，叫車司機也可能搖身為銀行櫃員。東南亞最大的網路叫車平台Grab，如今更進一步成為銀行的挑戰者。

米克分析，東南亞只有約27％成年人擁有銀行帳戶，缺乏跟銀行往來紀錄的人，無法貸款做生意或買房。早期透過Grab叫車的人，大多使用現金，該平台在2016年推出GrabPay行動支付錢包，使用者可以透過銀行櫃台、ATM、雜貨店、甚至由司機協助儲值。

要知道，Grab有高達1億4千萬用戶、280萬名司機，一舉解決銀行開戶難、據點少的問題。人們除了用來付車資，更用來做彼此的小額支付工具，這些使用紀錄更讓他們能從銀行借到錢。

現在Grab還推出保險，並與萬事達卡合作推出預付卡。這些努力，讓GrabPay去年交易金額年成長高達3倍！

數據分析Looker
讓雲端上的AI說白話文

米克撰寫報告時，還沒預料到，今年6月上旬Google就宣布以26億美元購併Looker，成了Google史上購併金額第4大的娶親對象。Looker做的是商業智慧（Business Intelligence）生意，也就是讓AI分析結果，不再只有工程師看得懂，而能以簡單易懂的圖表，讓AI說白話文。

米克觀察，若將企業運用消費者行為數據的方式，分為4階段，1980年代以前，商業成功法則是由人類觀察來改善客戶使用經驗；90年代，網路開始產生行為資料，用於改善使用體驗；2000年代，網站、App透過內建使用者資料蒐集工具，主動取得數據回饋網站設計；現在，越來越多業者將資料蒐集、分析、AI運算搬到雲端，更講究能即時回饋分析結果。

Google收購Looker，就是為了讓自家的雲端分析結果，也能讓一般人秒懂。

印尼電商龍頭Tokopedia
解新興市場物流難題典範

趨勢報告指出，美國電商零售市場成長已趨緩，去年成長率降為12.4％，但美國以外，尤其新興市場正蓬勃發展。米克留意到，印尼最大電商平台Tokopedia解決物流難題的經驗值得參考。

根據亞洲開發銀行的數字，轄下有1萬7千個島的「萬島之國」印尼，物流成本比重是全東南亞最高。而Tokopedia竟能管理遍布在各島上的近6百萬商家，做到近7成訂單能在當日或次日送達。

Tokopedia讓商家、個人可以在平台上開店，當觀察到店家因為運費太高而流失訂單時，該公司決定與各地區的倉庫、物流業者合作，並將貨品需求分析結果免費提供給小商家參考，鼓勵商家在倉庫預存貨品，有效降低運費與增加配送涵蓋率。

目前該平台已做到全國配送涵蓋率93％。每年新加入商店家數成長超過100％，未上市估值達70億美元。

徵信調查Checkr
共享經濟更熱，催生新服務

別以為共享經濟已成過去式。米克發現，美國共享經濟用戶過去兩年成長一倍，共享經濟的自由工作者人數，去年也成長了22％。其實，這段期間美國經濟大好、失業率下降，為何還有越來越多人願意兼差打工？背後原因包括：可拿第二份薪、工時彈性等。米克認為，這代表零工經濟（gig economy）大潮流方向已確立。

其中，專門提供求職者徵信調查的新創公司Checkr，成了共享經濟的「首席安全官」。它透過AI運算，為需要大量雇用自由工作者的優步（Uber）、Lyft、Instacart等業者，提供快速可靠的人資背景調查，甚至在這些人受查核通過、開始送餐、開車後，仍定期更新是否涉及犯罪行為。對求職者也有幫助，Checkr能排除忘繳罰單等微罪前科，避免誤刪潛在的優質工作者。

※本文刊登於《商業周刊》1649期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

7-11不跟進全家跨店寄杯咖啡，真的是擔心金流？從財報看懂背後決策關鍵

全聯行動支付，2週衝破百萬下載數！專家4點分析，吸引婆媽使用的原因

客人以為飲料壞掉暴怒，服務生這樣做讓他道歉…心理專家看對付奧客心法

日最大連鎖牛排館Ikinari Steak，來台挑戰孫東寶！背後有什麼秘密武器

她27歲常放屁，檢查竟大腸癌三期！醫生：2類飲食過量，就是在腸道養致癌物

ET快訊
小男友勸生下！19歲女大生瞞家人產女…滿身血「以為死胎」丟垃
辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國
被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹

關鍵字：商業周刊,Mary Meeker,AI,遊戲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／大樂透2.4億獎號出爐！最後18組端午百萬加碼來了

台灣永續供應循環經濟論壇　200名專家參與

全球吹降息風！市場聚焦下半年投資布局　外銀主管看好「債優於股」

巴菲特2招投資心法　百年內皆適用

台北房價不可能變便宜　郭台銘建議年輕人「郊區置產」

廣達林百里自稱：不是很好的生意人　卻是很好的工程師　

郭台銘喊「永不回鴻海」　如今「一介平民」搭捷運回家

財經專家：張忠謀、郭台銘相繼退出公司經營　台灣的未來會如何？

蘋果要供應鏈遷廠　仁寶：確實有高單價廠商積極討論

長榮空服員突襲罷工　郭台銘建議這樣做：力促勞資和諧

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

統促黨嗆：憑什麼讓CNN關中天　黃國昌「阿姐你誤會了...」

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

18歲女大生救助阿羅哈傷患 返家遇死劫...出殯數百人送行　

快訊／大樂透2.4億獎號出爐！最後18組端午百萬加碼來了

台灣永續供應循環經濟論壇　200名專家參與

全球吹降息風！市場聚焦下半年投資布局　外銀主管看好「債優於股」

巴菲特2招投資心法　百年內皆適用

台北房價不可能變便宜　郭台銘建議年輕人「郊區置產」

廣達林百里自稱：不是很好的生意人　卻是很好的工程師　

郭台銘喊「永不回鴻海」　如今「一介平民」搭捷運回家

財經專家：張忠謀、郭台銘相繼退出公司經營　台灣的未來會如何？

蘋果要供應鏈遷廠　仁寶：確實有高單價廠商積極討論

長榮空服員突襲罷工　郭台銘建議這樣做：力促勞資和諧

吃壽司被醬油濺全身…她衣服全毀怒「擊敗耶」！手滑妹超兇：我也被噴到啊

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量級名人

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

財經熱門新聞

即／大樂透獎號出爐　最後加開1..

郭台銘喊「永不回鴻海」　如今「..

台北房價不可能變便宜　郭台銘建..

巴菲特2招投資心法　百年內皆適..

網購族超商貨到付款5000元以..

嚴凱泰過世首場股東會　嚴陳莉蓮..

郭台銘10萬創業打造6兆營收的..

快訊／劉揚偉接任鴻海董事長　郭..

中華電董座正名499之亂應為4..

仁寶：確實有高單價廠商積極討論

中華電信釋出447基層員工缺額..

即／威力彩6.3億獎號出爐！獨..

郭台銘股東會告別秀近萬人出席　..

幸福企業　合庫加薪6％

更多熱門

相關新聞

台商轉攻新「世界工廠」　每月獵才2千人

這是44年來，紡織廠破天荒首次聯合徵才。你想得到的紡織界大老，包括遠東集團總裁徐旭東、新纖董事長吳東昇、旭榮集團總經理黃莊芳容及南六董事長黃清山等，有的平常低調、難得一見，竟然一字排開，站在同一張講台上，唯一的共同目標：為海外市場，找尋新台幹。

超商咖啡戰　罐裝咖啡王為何逆著幹？

等待新主機！美5月遊戲主機銷售大減

值得重新認識的　布根地酒鄉

超商怪味聯名零食　背後換粉效應

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

BMW休旅撞重機　騎士捲車底爆頭

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

妻想要新衣櫃！天才夫回收場砸1300尋寶

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

想買車遭拒！他喝「神秘藍綠水」 秒後悔

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點」秒嚇哭

快訊／19歲女垃圾桶棄嬰　尋獲已死亡

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

19歲女瞞家人產女…見嬰滿身血以為死胎

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

更多

最夯影音

更多

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面