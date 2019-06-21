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商業周刊／大咖台商轉攻新「世界工廠」　每月獵才2千人

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圖／商業周刊提供。

▲旭榮黃莊芳容（左起）、新纖吳東昇、聚陽周理平與遠東徐旭東等紡 織巨頭平日低調，卻為找尋南向新血，44年來破天荒聯合徵才。（圖／商業周刊／攝影駱裕隆）

文／馬自明

「新穎廠區環境與提供宿舍」、「有眷探福利」、「福利比照台灣」，台北世貿展覽館，71家紡織廠商攤位，各自拿著傳單，拉著上萬名來此的年輕人，填履歷送小禮物，喊出「擁有國際經驗，到海外開拓市場」口號，搶著吸引這群30歲左右的7、8年級生目光。

這是44年來，紡織廠破天荒首次聯合徵才。你想得到的紡織界大老，包括遠東集團總裁徐旭東、新纖董事長吳東昇、旭榮集團總經理黃莊芳容及南六董事長黃清山等，有的平常低調、難得一見，竟然一字排開，站在同一張講台上，唯一的共同目標：為海外市場，找尋新台幹。

老台幹退休潮
鎖定7、8年級生培養接班人

請繼續往下閱讀...

30年前，台商拎著一卡皮箱，率先搶灘東南亞；20年前，他們再帶著一批台灣幹部，西進中國；現在，他們鎖定台灣的年輕人，打造一批「新台幹」大軍，重回東南亞！

為什麼是現在？因為這群老台商、老台幹是戰後嬰兒潮世代，都已5、60歲，培養新台幹，為的是10年後，當他們退休，年輕人能夠接班。

為什麼在東南亞？因為這裡正逐漸取代中國「世界工廠」的地位，加上內需市場興起，要打天下，需要年輕生力軍。

為什麼找台灣人？因為中國「紅色供應鏈」隨美中貿易戰出走，在海外台廠旁，跟著蓋起新廠，並高薪挖角台商裡的陸籍幹部，台商改用台幹，較為放心。

根據104人力銀行統計，東南亞管理工作職缺5年來增加87％，但中國反而下降9％；東南亞今年前4月平均每月管理職缺數，也從僅有中國的2成多，幾乎達到中國的一半，達2300多人。

同時，該調查也顯示，企業找的「新台幹」越來越年輕，從5年前的35歲，到去年提出的人才需求年齡，已經低於30歲，扶植7、8年級生接班的態勢明顯。

台商二代組團「再創業」
Line、微信熱訊聊：哪裡有投資機會？

台商告訴我們，到東南亞工作的年輕人，有3種面貌：二代、創業家，和打工仔。

「台商一代和二代一定會有代溝，老一輩跟我們想得不一樣，」43歲的林忠平，是新樹金屬的二代，他84歲的父親林泰良，以鐵鋁罐在中國打下一片天，但他到越南後，不想再做「敲敲打打」的生意。

「（越南）土地這麼夯，工業地也在漲，這麼多外資湧進來，廠房租賃市場這麼好，為什麼不做？」林忠平和他父親爭論，要把部分廠房土地，轉租出去，改做不動產開發，連他自己，都已在越南買了3套房。

他指出，到東南亞做製造業，一樣得面臨陸廠，甚至本地廠競爭，又陷入價格戰，「一代會覺得，我給你工廠，你穩穩做；但我會覺得，照這方法下去，3、5年就會被淘汰掉了，又要搬家了。」

台商一代到海外做外銷工廠，台商二代卻想「再創業」，改做內需。林忠平坦言，外銷用便宜的勞力加工，再賣到國外，生意模式反而簡單；但內需得與地頭蛇過招，他們語言不通，除善用當地人才外，還須找信得過的台灣年輕人才。

林忠平不是唯一這樣想的二代。在東南亞各地，台商組織已經分流：一邊是由5、60歲老台商組成的「台商協會」，另一邊是由3、40歲組成的「二代會」或「青創會」。

台商協會平常聯絡，用的是電子郵件、傳真機，聚會是喝茶吃飯，聊的是工廠、勞力；但二代會或青創會用Line或微信拉群，聚在一起是開座談會，最常問的問題是，「這裡哪有好的投資機會？」

這群二代新台商，要在東南亞闖出一番新天地，正在布建自己的新台幹部隊。

拚薪情！台灣薪水存錢有限
到越南，不到10年存一層公寓

「年輕人願意到東南亞的，多半因為這裡經濟發展雖比台灣慢了5年到10年，但土地是台灣好幾倍大，」資策會顧問、前宏碁外派馬來西亞主管曾慶廉指出東南亞的發展潛力，他觀察「年輕人較不會像上一代短視，賺了幾年就想走。」

台商二代看上東南亞市場的龐大內需，打工仔則看到廣大的舞台。兩者的差別是：二代有錢、有人脈，可以做不動產、金融投資生意；但來打工的新台幹，要賺的是高工資，存更多的錢。

與林忠平一起做不動產開發的「智囊團」成員郭喬慧，她曾是科技大廠的產品經理，1年要飛9趟墨西哥看廠，1天經常睡不到3、4小時，但年薪不過1百來萬元，「我算過，換算成時薪，比在麥當勞打工還低！」

但到越南後，加入資本投資公司，郭喬慧拿到的薪水雖只比台灣略高，這裡的物價水準卻只有台灣的一半，存款累積快，且跟她談生意的，多是日本、韓國和歐美來淘金的人，「未來在這發展肯定比台灣好。」

派駐印尼、現任中國一間金融科技公司市場開發主管的呂旻璁，大學畢業、當兵退伍後就到印尼工作，不到10年的時間，年薪已經突破2百萬元，遠遠超過他的台灣同輩。

「老台商面對的是台灣薪資上漲，需要出來，到外地設廠；現在台灣年輕人，卻是因薪資停滯不前，選擇到海外工作，推力完全不同，」呂旻璁說。

場景再轉回越南。台灣最大針織布廠旭榮，總部在台北忠孝東路，只是幾層小辦公室；但他們在越南福東工業區，卻擁有一座面積近7萬坪的工廠，工廠大門口設置一座大噴泉，如皇宮般壯麗。

外派到越南紡織業的台籍幹部，平均薪資是台灣的1.5倍，但在這吃一碗牛肉河粉，只要新台幣35元。

這群新台幹精打細算：到中國薪水高，但物價也高，存不到錢；但到東南亞，薪水好，物價也低。他們表示，以越南來說，通常1個月花不到5000元。

而且，在這裡買一層公寓，不用新台幣5百萬元，薪水不用存10年就買得到，房價每年並以3成到5成速度成長；但在台灣工作，每月3萬元，不吃不喝28年，才能在台北市買1間千萬元小套房。

其實對新台幹而言，賺錢只是其一，賺資歷則是其二。「以我這年紀，不見得能在台灣管個小團隊，但我在越南，有機會當主管，」在越南旭榮擔任採購的葉芸瑄，是7年級生，在台灣職場超過10年，都沒成為公司主管，但來越南一年，已管理5位越籍員工。

賺資歷！更快成為中堅幹部
染料技術工，不到30歲管20個越南人

任職越南旭榮技術部門、負責布料染色的黃俊輯，抱著一樣的想法。他本來是每天背50公斤染料的技術工，但來越南4年後，不到30歲的他，已成為該廠最資深的台籍員工，旗下越籍員工達20位。

「（來越南）我滿興奮的，」黃俊輯說，他剛到時，這裡還是一片荒地，他以一位技術工，卻可參與廠商發包、工廠裝機等建廠細節，連工廠下方的水管該如何埋，管線如何走，他都需要一一掌握，「如果去其他地方，沒有這樣的機會。」

現年55歲、越南旭榮福東廠行政副總經理何世明，堪稱「老台幹」。他指出，面對新台幹，他先觀察1年，覺得有潛力，讓他成長，2、3年就可以升主任，成為輔佐下一代接班的管理梯隊。

「派年輕人到東南亞，最重要還是為了傳承，」主要從事衛星車隊管理的弋揚科技馬來西亞公司總經理張峰菖表示，他們今年也將啟動新人計畫，讓台籍年輕人常駐馬來西亞，培訓約1年到2年，組成海外的中堅幹部。

新台幹撕「草莓族」標籤 外派痛苦指數高，成長和成就感也大 雖然年輕人常被稱作扛不住壓力的「草莓族」，但這群新台幹身上，卻有頑強的鬥志。來越南2年、32歲的中租業務經理巫怡葶，為了等待客戶開一張手寫發票，坐在客戶公司裡，等了6個小時，1天只吃一包洋芋片充飢，才談成第一筆租賃生意。

做鞋子商標的越南仁美公司，32歲的經理郭宗霖，從早上8點騎著機車，巡視整片工業區，看到門口招牌有寫中文字的，他就向警衛詢問，能否進門談生意，直到各工廠晚上關門，才回到宿舍。

憑著這樣的精神，讓郭宗霖總算打進為Nike代工的製鞋大廠豐泰，為公司迎來數百萬元的訂單。「我們之前從來沒敲進他們的大門過耶！」他說這句話時，難掩一份得意。

東南亞外派的經驗，在他們的履歷表上燙金。「如果有海外經驗，即使後來再回台找工作，不但更容易找，薪水甚至可以拿得跟國外一樣高，」聯電人資經理劉怡欣指出。

「我面試時，主管問我，有沒有想往海外走？我說，當然有！」29歲的潘孝旻，曾外派越南的鞋膠廠，待了1年離職，回台馬上又到一家網路平台公司任職，現為業務總監，再派往馬來西亞，在異地找辦公室、找人，一手包辦，不再是顆小螺絲釘，薪資也比上次外派時多了3成。

在亞洲最大電商旗下部門、派駐在印度市場的負責人許詮，28歲，薪資已突破百萬元的天花板。他指出，年輕人到東南亞外派，可以選3種公司：一是歐美公司，薪資高，但少聘用台籍；二是本地公司，能深入當地，但薪資低；三是「講中文的公司」，不論台資或陸資，都是提升薪資水準的好選擇。

中國高速經濟成長，走了20年，碰到瓶頸，前進中國的台青，漸漸退燒；取而代之的，是卡位東南亞的新台幹。東南亞就像早年的中國，高經濟成長至少可再走10年，新台幹將是首批受惠者，也是下一代台商征戰新市場、能建起牢固革命情感的先鋒部隊。台灣年輕人的新機會，就在眼前！

※本文刊登於《商業周刊》1649期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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