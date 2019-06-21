看屋懶人包！「香水、充電線與衛生紙」3法寶必備　黑心屋秒out

擁有自己的房子是許多人夢想，而「買房」更是除了結婚生子外，另一件人生大事，但花了一筆錢購屋卻陸續發生問題與糾紛，那就會讓人非常的苦惱了。為了避免這些不愉快的「購屋糾紛」，小編為大家彙整幾個購屋須知及實用法寶，在買房前就可以事先防範，來降低種種「購屋糾紛」的產生。

Point.1 購屋前多比價 交易行情網上查

不管透過房東、仲介或是建商購屋，消費者最怕碰到瞞天開價的狀況，所以除了多比價外，也可以藉由政府網站來做查詢。購屋前可以上內政部網站「不動產交易實價查詢服務網」來了解住家附近的實際交易行情；另外，價格的算法記得要用「實際坪數」而非「權狀坪數」，先扣除掉公設、雨遮等的室內實際坪數來算。

請繼續往下閱讀...

Point.2 看房還要挑時辰？最好還要看四次

之所以看房還要看時間，就是要了解不同時間對於周圍環境及房子的影響，建議大家早上、下午、晚上以及雨天各看1次，早上可以確認通風採光、下午可以觀察西曬問題、晚上則可以確認鄰居作息是否有噪音產生；此外，下雨天看房則非常重要！必須利用這個時間點來檢查房屋有沒有漏水的狀況。

Point.3 居家風水有關係 讓家煞氣通通OUT

對於居家風水有研究或相當在意的屋主，必須透過親自看屋來檢查有沒有對煞的問題，例如一進門的穿堂煞、穿心煞、開門見灶到樑壓頭與對門煞等等，也要同時檢查房屋座向及室內格局，如採光與通風是否良好、行走動線是否流暢等。

Point.4 看房3小法寶 黑心屋無所遁形

上面提到風水的通風問題，我們可以透過法寶之一的「香水」來檢測，首先把全室的窗戶打開，再到最常產生異味的廁所、廚房噴香水，接著回到客廳或房間聞一下，就能簡單測試房子的通風狀況。接著，就是「充電線」，主要是在檢查每個插座是否有問題，透過充電的顯示了解是否線路有問題。最後的法寶就是「衛生紙」，這個就是要測試廁所馬桶的水管與水壓夠不夠，建議屋主丟4、5張衛生紙沖水試試看，有沒有問題就一目瞭然了！