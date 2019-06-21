台企銀挺資本額3千萬以下小微企業　下半年目標新增3000多戶

▲台企銀董事長黃博怡(右)、台企銀總經理施建安(左)。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者吳靜君／台北報導

台企銀總經理施建安今（21）日表示，隨著政府力挺小微企業，台企銀可以扮演重要的角色，目標是下半年小微企業（資本額3,000萬元以下企業）資金往來戶新增3,000戶。

中小、微型企業是台灣經濟發展的重要骨幹，創造龐大的就業機會，日前行政院召集公股行庫及中央部會研商，要求銀行應全力協助推動中小企業放款、5+2產業發展、臨登工廠合法化等與中小企業息息相關的重大政策，其中尤以加強中小企業放款為首要任務。

請繼續往下閱讀...

各公股銀行也積極想要辦理小微企業貸款，所以各公股銀行也辦理小微企業專案貸款，像是華銀、一銀以及台企銀。以台企銀的小微企業貸款專案貸款來說，融資（無論金額）的一般周轉金還款期限最長5年；如果是融資金額在50萬元以上的資本性支出，如購置不動產最長還款期為20年；如果是採購機器設備則為5年，但寬限期可有2年。

各公股銀行也有訂出對中小企業、小微企業的目標。第一金董事長廖燦昌曾經表示，至今年3月底，一銀的往來企業戶約1萬7,300戶，今年光是人工方面新增的戶數就要增加5,000戶，而「微企e時貸」等方面增加的網路融資客戶則是越多越好，希望讓第一金滿足客戶的所有需求。

施建安則提到，希望台企銀今年下半年資本額3,000萬元以下的小微企業資金往來戶可以增加3,000戶，這其實還是有機會可以達到，以5月份來說，台企銀就淨增加300戶。施建安認為，今年景氣審慎樂觀，這對台灣來說有利基也有衝擊，金融市場的波動會加劇，像是匯率、債券市場今年就波動明顯。對中小企業而言，要抵抗風險就有更大的壓力，因此銀行此時更要支持中小企業來面對波動的市場。