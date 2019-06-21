臉書將發行虛擬貨幣Libra　金管會關注是否涉及儲值、跨境匯兌

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

臉書宣布，將於2020年啟用自行開發的虛擬貨幣「Libra」，國人關注是否能在台灣使用。金管會主委顧立雄今（21）日指出，目前還不確定臉書發行的虛擬貨幣性質，如果涉及到儲值跟跨境匯兌，臉書勢必要跟各國監理機關溝通。

針對臉書將要發行虛擬貨幣，顧立雄今天表示，臉書發行虛擬貨幣的性質是什麼，這個還沒有很明確，「目前看起來是個支付型態，也就是類似代幣，代幣本來是不用管的，因為我國把代幣定位為「通貨」。但是因為臉書講得內容有涉及到儲值，如果沒有儲值，那就是單純支付工具，就像比特幣一樣，也可能涉及到跨境匯兌，因為臉書說會跟幾個法定貨幣作兌換，而且有跨境交換的問題，這些都是我從新聞上看到的。」

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顧立雄認為，若臉書發行虛擬貨幣涉及到儲值、跨境匯兌，臉書應該跟要實施國家主管機關溝通，「所以我們要密切關注，最後真正要實施時，我相信臉書接下來一定會跟各國監理機關進行溝通，不可能不顧各國監理機關，不只是我國，包括美國、歐盟都在關注。」

是否會認為較比特幣影響得多？顧立雄說：「現在就是要看臉書的計畫，臉書之前也提出類似商品，但後來並沒有成功。他如果優先得到美國監理機關同意，代表某種程度是特許，各國都會開始進行審查。」如果說臉書第一個要向美國申請，美國自然有核准機制，我國也會看到具體內容，我國就會跟美國有跨國監理的交換。

顧立雄也認為，跨國合作監理已經是一個趨勢，尤其是在網路時代，不會只有貨幣支付工具而已，包括跨境匯兌、網路交易，都會有跨國監理的需求。