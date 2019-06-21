轉型陣痛期人才流失？兆豐金董座張兆順：海外資金回流　須衝消金

▲兆豐金控董事長張兆順。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

公股銀面臨轉型，衝刺消金，卻也面臨「留不住人」的問題。第一金、兆豐金今(21)日皆召開股東會，都有被小股東質疑「離職率」、「流動率」高的問題。兆豐金董事長張兆順認為，海外資金回流致銀行的存款餘額持續攀高，銀行必須在這些裡找到大戶、挖掘財富管理的客戶。

兆豐金旗下的兆豐銀近年來積極推動消金業務，但是卻在今日股東會中，遭到小股東質疑，密集發行基金、行銷保險，讓員工為了達成業績而到處請託，違背「以客戶為導向」的業務拓展模式，讓兆豐銀的許多新進員工離職率大增，估近新進員工一年離職率也有一成。

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無獨有偶，第一金今股東會也面臨同樣的問題，旗下的第一金證券離職率、流動率也攀高，遭到小股東質疑，而第一金證券的解釋是，人員流動率偏高，主要是券商營業員必須要轉型，增加專業能力，像是取得保險業務執照，以利可以銷售保險，有些營業員不適應就提出辭呈，這是轉型必須承受之痛。

但是中美貿易戰僵持，海外資金繼續流回台灣，銀行轉型的腳步卻仍舊不能停，張兆順表示，仍積極衝刺消金，把握海外資金回流趨勢，將存款引導到財富管理。張兆順指出，中美貿易戰促使台商的資金回流，使得兆豐銀行的存款餘額持續增加，兆豐銀目前的存款餘額為2兆3,000億元，增加到2兆5,000億元，需要將存款調中尋找、挖掘財富管理客戶，才是「正辦」。

▼兆豐金股東會。（圖／兆豐金提供）