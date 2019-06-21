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三大利多推升台股下半年行情　投信經理人最看好四大族群

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

G20峰會本月底即將登場，近日來因美股受到美國聯準會（Fed）降息利多發酵影響，台股也跟著受激勵站上季線，不但重返10,800大關之上，成交金額連三日維持在1,200億以上，今日在台積電、鴻海等權值股攻高下，更創下成交金額超過新台幣1,400億元。投信法人認為，上市櫃公司獲利下半年走揚、5G商機爆發以及2020選舉年將屆，台股下半年行情可期，在類股操作上也看好四大族群。

台新投信經理人沈建宏表示，外資在台指期並未撤守台股，技術面上台股加權指數在10,200點附近再度展現強勁支撐，依過往經驗每當系統性風險升高，台股高現金股息殖利率的特性將再度展現吸引力。他認為，配合上市櫃公司獲利下半年走揚、5G商機爆發以及2020選舉年將屆，台股下半年行情可期。

沈建宏指出，外資受系統性風險升溫影響，5月賣超達1449.2億元（1至4月累計買超1578.2億元），累計1至5月買超幅度僅剩129億元；所幸外資在台指期未平倉多單維持4萬口以上高水準，顯示外資並未全面棄守台股，也顯示在此波系統性風險下台股4%以上高股息殖利率的特性，與美國10年債殖利率跌破2.3%相較，仍具吸引力。

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▼台股上市櫃公司下半年獲利可望走揚。（圖／台新投信提供）▲▼台股上市櫃公司下半年獲利可望走揚。（圖／台新投信提供）
 

未來市場關注的變數有哪些？沈建宏表示，第一個就是中美貿易戰，如美國是否真的會對中國大陸輸美3,000億美元商品加徵懲罰性關稅，要看華為是否可從貿易黑名單除名；另外6月底G20會議，川普及習近平是否可會面和解。第二，除了墨西哥與印度外，要看美國是否擴大貿易戰戰線的跡象。若上述變數皆能朝正面發展，有利台股後市行情。

在類股操作上，沈建宏也看好四大族群，包括：一、高股息殖利率題材股票；二、受此波貿易戰衝擊，股價超跌但仍具競爭力的半導體供應鏈、關鍵零組件等科技股；三、受惠AI+IoT與5G等題材的新設計、關鍵零組件與材料；四、部分具題材性之非科技股，像是貨櫃與生技等類股。

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關鍵字：台股,台股基金,沈建宏,G20,FED,美股,投資建議

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