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軟銀孫正義來台演講　郭台銘：今晚去接機

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▲▼鴻海股東會後郭台銘接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海股東會後，郭台銘接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）今（21）日股東會後召開董事會，向股東宣布郭台銘正式交棒，會後郭台銘接受訪問時談及今晚將前往迎接首次來台的日本軟體銀行（SoftBank Group）創辦人兼會長孫正義。兩人將於明日一起參與「全球產業秩序的解構與創新G2 and Beyond」論壇，並展開對談。

郭台銘在稍早的聯訪中表示，台灣在這次中美貿易戰、全球經濟改革的過程中有非常重要的地位，包括在科技本身、地理位置，或是在科技智慧財產權的保護上亦然，這也是為什麼他邀請到孫正義前來演講。

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孫正義明日預計將以「G2新局下全球科技產業的變革與資本流動」為題演講，談的就是中美角力所形成的全球新秩序中，全球供應鏈的變革與國際資本的流動。日本軟銀的投資跨越中美，孫正義也將分享其如何觀察世界的轉折。

郭台銘表示，台灣是一個很好的平台，並強調將來他要把台灣集合所有高科技的創新、試驗、AI科技島。近來，他曾多次示警中美貿易戰將轉為科技戰，未來科技發展及架構將會從G20走向G2，也就是美國與中國大陸角力之下，各自訂出來的規格標準，形成「One world、Two systems」全球新秩序，因此將在這次論壇中以「台灣如何因應G2新局並重建關鍵地位」為題演講。

作為台灣首富的郭台銘，與日本富豪孫正義，不僅是生意上的好夥伴，而且私下交情深厚，除了鴻海赴美國投資就是孫正義居中牽線之外，就連郭台銘發行的人工智慧導論教科書都可以看到孫正義的撰序，兩人將在這次論壇中，針對世界架構即將走向美國、中國大陸的Ｇ2新局進行對談，適逢郭台銘參選，頗有站台力挺的意味。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,軟銀,孫正義

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