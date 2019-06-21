郭台銘卸下董座　鴻海股價收跌1.16％...台股開高走低

▲ 台股今收在10,788點，漲幅0.03%，成交量新台幣1150億元（圖／記者黃克翔攝）

記者李瑞瑾／台北報導

今（21）日台股開盤漲32點，以10817點開出，而後受大立光、鴻海股價影響下跌，最低一度下探10,777點，終場收在10,788點，小漲3點、漲幅0.03%，成交量新台幣1150億元。

指標股中，股王大立光（3008）今日開3930元，小漲0.5%，而十點不到即開始一路下跌，最低跌至3820元，最終收3810元，下跌100元、跌幅2.56%。

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今日召開股東會的鴻海（2317），郭台銘正式卸任董事長職位，股價雖以78.2元開出，小漲0.6%，隨後股價一路下跌，接近午時一度跌破77元，來到今日最低點76.6元，最終股價下跌0.9元，以76.80元作收、跌幅1.16%。

今日台股三雄僅台積電（2330）表現穩健，開盤以248元開出、上漲1.2%；而後一路在247元附近上下震盪，最終收在248.5元，漲3.50元、漲幅1.43%

另一方面，在嚴凱泰過世後首次舉行股東會的裕隆（2201），由其遺孀嚴陳莉蓮在接棒後首度主持，股價一度漲至22.4元，隨後回到22.1附近，最終收在22.05元，小跌0.1元，跌幅0.45%。

受到昨日長榮航空宣布罷工影響，今日航運類股指數終場下跌0.17點，收在70.42點，下跌0.24％；而長榮航（2618）以15.2元開盤，下跌2.5%，最終收在低點15.0元，下跌0.60元、跌幅3.85％。但據先前報導，分析師指出，長榮罷工對股價影響有限，大約一至二天就能回穩，跌勢最多不超過一星期。