郭台銘看好劉揚偉、李傑　軟硬整合帶領鴻海向前走

▲郭台銘告別鴻海。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹、林淑慧／新北報導

鴻海（2317）今（21）日股東會後，即時召開董事會，並現場向股東宣布郭台銘正式交棒，由劉揚偉接任董事長、李傑接任副董事長，會後郭台銘接受訪問表示，兩人各有專長，劉揚偉在半導體、軟體在行，李傑在工業AI、硬體擅長，未來鴻海透過他們的軟硬整合，一起組國家隊打世界盃。

首先被問到是否會保留總裁頭銜，郭台銘表示，他不會保留總裁之位，但是希望未來可以用總統的頭銜，並提到自己從即刻起，已經沒有身份再來談鴻海事務，但是他認為這次的股東大會，相信給員工、股東、法人很大的信心。

請繼續往下閱讀...

▲郭台銘告別鴻海，股東會現場與股東合影留念。（圖／記者湯興漢攝）

針對劉揚偉、李傑領頭鴻海，郭台銘表示，他們兩位各有專長，劉董事長在公司很久，負責的單位很多，也是從基層做起，所以他在台灣電子業佔有重要的位置，跟主機板一起做起來，可以說是電子業的老前輩，他非常適合擔任董事長帶領鴻海，因為他了解整個電子的過程。

郭台銘表示，大家可能對李傑比較不熟，但是他在工業AI領域聞名全世界，而且劉董事長在半導體、軟體在行，李副董事長在工業AI、硬體擅長，相信他們兩個整合，一個從半導體軟體，一個從工業互聯網，可以一起組國家隊打世界盃。