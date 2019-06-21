郭董為參選交棒...廣達林百里：我還要做10年

▲廣達董事長林百里（右起）與副董事長梁次震。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新北報導

鴻海今（21）日召開股東會，確定由劉揚偉接任董事長大位，接下郭台銘的棒子。廣達董事長林百里表示，他沒有那麼大的魄力，沒有要選總統，廣達正歷經這麼大的轉型，他未來十年還要奉獻給公司，不會輕言退休。

廣達今日舉行股東會，林百里於會後受訪表示，廣達現階段正是迎接大風大浪，他和副董事長梁次震都要「好好工作」，雖然這艘船不是很大，但他和梁次震都得把這艘船行駛的穩。

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林百里說，硬體公司是越老越好，人工智慧（AI）公司則是越新越好，往後的十年，是廣達再創造（re-invent）的重要階段，身為工程師的他不會輕言退休。

林百里表示，在超高齡社會的定義下，80歲才能退休，像台塑集團的王永慶和台積電創辦人張忠謀都堅持這麼久，他身體還滿健康，頭腦也滿好，未來十年都要奉獻給公司。

梁次震則表示，他和林百里是少數共同出生（來自香港）的夥伴，他目前最大的興趣，就是把未來幾年的工程全部落實起來，把AI相關的技術都能好好布局。

林百里表示，松下幸之助說「前面的路無限寬廣 」這句話深深影響他，儘管做生意他們只是二哥而已，但是廣達的工程師（engineer）都是很好的，至少副董梁次震每個零件都搞得很清楚，每個產品能賺多少也很清楚，他和梁合作無間。

有媒體問林百里，為什麼郭台銘稱他大哥？林百里笑答，郭台銘公司比我大10倍，賺錢是我的10倍，產業裡面還是Size最重要，他還是很佩服郭董的。

▼廣達股東會。（圖／記者周康玉攝）