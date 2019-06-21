直播／鴻海股東員工歡送郭台銘...合照舉牌好歡樂　郭董退居幕後看這裡

記者姚惠茹、林淑慧／新北報導

鴻海（2317）今（21）日股東會後，即時召開董事會，確定由劉揚偉接下鴻海集團董事長，會後，郭台銘重新出現，發表感謝演說，接著到總部一樓大廳與員工、股東合照，預計等下接受媒體聯訪後，要到頂埔捷運站搭捷運回家。《ETtoday新聞雲》也直播現場情況，讓未能到場的網友一起觀看。

鴻海股東會今天在鴻海土城總部登場，郭台銘一到場，突然宣佈要請假，請呂芳銘代理主持。會中，通過配發4元的現金股利，同時順利完成董事改選，鴻海提名人選全數當選，包括郭台銘、呂芳銘、盧松青、劉揚偉、戴正吳、李傑等6席董事，以及王國城、郭大維、龔國權等3席獨立董事，並即時召開董事會，選出新任董事長，由劉揚偉接任董事長大位。

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▲郭台銘在鴻海股東會發表感謝演說。（圖／記者姚惠茹攝）

隨後郭台銘回到股東會現場，發表感謝演說，提到自己要轉換跑道從政，未來將是台灣起飛的新航道，他放下鴻海，捨不得，但他不後悔，未來要把過去40年累積的所有資源，在未來的4年，全部貢獻給中華民國，要為了台灣這塊土地的2300萬同胞拚一個「國富民強」。

郭董預計等下會接受媒體聯訪，然後到頂埔捷運站2號出口，搭捷運離開。也歡迎網友持續收看《ETtoday新聞雲》直播，一同體驗這場難得的股東會。

▲股東阿土伯在鴻海股東會喊「郭總統當選！」（圖／記者姚惠茹攝）