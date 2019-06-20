瞄準大陸新經濟商機　貿協力邀跨國集團來台採購拓銷內需市場

▲經濟部與貿協聯手力邀在大陸設點的跨國集團來台採購，與台灣業者進行220場洽談會。（圖／外貿協會提供）

記者紀佳妘／台北報導

瞄準大陸新經濟商機，經濟部國際貿易局與外貿協會今（20）日力邀在大陸設點的跨國集團來台採購，吸引上百家台灣業者與會，洽談場次達220場，協助台灣業者拓銷大陸內需市場，打入跨國集團的國際供應鏈。

經濟部國貿局和貿協今天舉辦「2019大陸市場通路觀測發表列車」，貿協透過上海、廣州及香港等3位駐點代表邀請在大陸設立國際採購辦事處（IPO）的跨國集團來台採購，包括名列世界500强企業的國際汽配大廠Delphi、自動化機電工程公司ABB、日本電信公司NTT電信等，吸引上百家台灣業者與會。

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外貿協會董事長黃志芳致詞時指出，大陸去年GDP達13兆5046億美元，成為全球第2大經濟體，不但進出口暢旺，更擁有龐大內需市場，也是台灣第一大出口市場；去年台灣對大陸出口總額為1384億美元，較前年成長6.3%，可見大陸市場對台灣整體產業及對外貿易的重要性。

隨著經濟成長，人民所得快速增加，大陸內需市場不斷擴大。貿協表示，大陸領導人今年3月宣布，將大力降低企業貨物稅及企業社會保險費用，轉而回饋到消費者，減稅和降費的紅利預估達人民幣2兆元。

此外，大陸今年第一季GDP成長6.4%，社會消費品零售總額達人民幣9兆7790億元，成長8.3%，最終消費支出對經濟成長貢獻率為65.1%，顯見「消費」已成為大陸經濟成長的主導力量。