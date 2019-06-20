搶新南向商機！亞銀說明會8月舉行　商機規模百億美元

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(20)日表示，預計今年8月7日與央行、貿協等機關，在台北國際會議中心舉辦亞銀商機說明會，預估今年的商機約有百億美元以上的規模。

財政部表示，亞洲開發銀行1966年創立，為多邊性國際開發援助機構，台灣是亞銀創始會員國，透過貸款、援贈及技術援助等方式，資助各項發展援助計畫，以協助亞太地區開發中會員國經濟與社會發展。亞銀每年各項發展援助計畫衍生的商機高達百億美元。

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根據亞銀公布資料，其於2018年釋出的物資採購、公共工程等商機達125.5億美元，顧問諮詢採購金額則達6.96億美元。加上，新南向政策目標國家均為亞銀會員國，參與該行採購可布局拓展新南向市場，極具龐大潛在商機。

為協助我國廠商爭取亞銀各項援助計畫衍生的商機，財政部規劃與中央銀行、外交部、行政院公共工程委員會、經濟部國際貿易局、中國輸出入銀行及中華民國對外貿易發展協會共同舉辦「2019年亞銀商機說明會」，預計8月7日在台北國際會議中心舉行。

說明會除邀請亞銀採購專家主講，說明亞銀採購政策與亞銀採購作業程序，及現階段與未來可能釋出商機，另為鏈結我國交通及能源等2個優勢產業，邀請亞銀交通及能源專家擔任講座，分別講授「新南向國家基礎建設商機介紹」，及「東南亞島國及太平洋島國能源發展商機介紹」，以協助廠商深入瞭解商機情形，並規劃亞銀採購專家、首席交通專家及資深能源專家，與廠商一對一洽談。