外資出身洪進揚續掌舵群創　面板老將王志超回鍋穩軍心

▲洪進揚續任群創董座（左起），前董座王志超回鍋董事會。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

群創（3481）於今（20）日召開股東常會全面改選董事，股東會後公司隨即召開董事會，群創表示，原任董事長洪進揚獲得一面倒支持，繼續擔任董事長，任期三年，自7月1日起生效。

洪進揚是外資出身，曾在瑞士信貸、高盛證券、巴黎證券服務，2013年加入台泥，這段期間都在傳產領域打滾，有「水泥王子」之稱。2017年離開台泥後，因外資背景受到郭台銘青睞，加入鴻海集團，有意讓洪進揚將鴻海旗下面板相關事業包括SDP、深超等上市。

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由於王志超在郭台銘投資的SDP超視堺10.5代面板廠仍掛顧問一職，這次回任群創董座後，兩邊工作要如何分配？王志超僅表示「再看吧」，他說，現在還好，都可以用視訊，不用被綁在某一地。儘管王志超對於身兼數職維持一貫低調，但業界都知道，他會持續扮演鴻海集團面板事業的推手。

法人表示，洪進揚續任董座，打破前董座王志超回鍋掌舵的傳言。人稱「超哥」的王志超是征戰面板業30年的老將，除了催生奇美電五代廠，更促成2009年底群創與奇美電合併。2016年接下群創董座，在前（2017）年領群創刷新營益率、獲利率、稅後純益率等營運績效；然而，王志超在去年辭任後，群創便在去年獲利創下六年低點。外界認為，王志超再度回任群創董事會，有穩定軍心作用。

對於公司營運展望，洪進揚表示，去年買下的路竹廠營運狀況漸入佳境，短期而言，AAS（廣視角技術）的面積產能年增率要達131%，LTPS（低溫多晶矽）要年增71%，這兩塊產品占比提升後，公司營運會越來越好。

中長期來講，洪進揚表示，在面板一直面臨降價壓力，公司要從產品結構來做，會增加高單價利基型的產品比重，像是整機出貨。電視的整機出貨頗有斬獲，回顧2017年，電視整機出貨僅占1%不到，2018提高至8%，今年目標要達25%，出貨量則是要從去年的180萬台，提高至500-600萬台，擠進前十大整機製造商。2020年要達到營收擴張，同步與夥伴策略聯盟。

洪進揚提到群創會投資新創，扶植小金雞，希望在2021年有成果，目前鎖定車用領域，他強調，即使扶植新創，也一定是根留台灣。

▼群創前董座王志超。（圖／記者周康玉攝）

▼群創經營團隊。（圖／記者周康玉攝）