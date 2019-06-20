前3大壽險小額終老保險銷售「腰斬」　保險局呼籲加把勁！

▲小額終老保險退燒，根據金管會統計，前3大壽險小額終老保險銷售「腰斬」。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局2年前推出小額終老保險，主打比一般終身壽險便宜3成，限購每人限買一張，希望讓所有民眾能有基本壽險保障，不過買氣似乎退燒，今年前5月新投保件數、保費收入皆比上年同期衰退，甚至出現腰斬的情況。

保險局從2017年2月開辦小額終老保險，目標是讓所有民眾都能有基本壽險保障，內容包括傳統型終身壽險保額30萬元，及一年期傷害保險附約保額2萬元。

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根據保險局統計，截至今年5月，新契約保費收入達3億6773萬元，較去年同期的9億715萬元減少，衰退幅度59%，新契約件數達2萬2621件，也較去年同期的4萬8867件來得少，衰退幅度53%。

為吸引民眾購買意願，保險局副局長王麗惠表示，從今年7月起，小額終老保單的保額最高是20萬元，將提高至50萬元，而一年期傷害保險附約保額也將從2萬元調升至10萬元，呼籲壽險公司加把勁。此外，原本每人一生只能限購一張，未來也可買兩張。

另據保險局統計，從開辦迄今小額終老保單累積銷售前3大壽險公司，分別是國泰人壽、南山人壽及富邦人壽。觀察這3大壽險公司新契約保費表現，其中國泰人壽新契約件數達6490件、保費收入達1.08億元，比起去年同期衰退63%，南山人壽則為4558件、6366萬元、年減56%，富邦人壽是3690件、5833萬元、年減75%，皆比去年同期衰退，呈現「腰斬」情勢。