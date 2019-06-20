臉書將發自家虛擬貨幣　央行總裁楊金龍：涉及匯兌問題，比比特幣影響更大



▲臉書計劃於2020上半年啟動使用自己開發的數位貨幣Libra。（圖／路透社）

記者劉姵呈、李瑞瑾／台北報導

臉書計劃於2020上半年啟動使用自己開發的數位貨幣Libra，中央銀行今（20）日舉行第2季理監事會，央行總裁楊金龍也對「臉書幣」發表他的看法。他表示，假設臉書幣發行成功，屆時一定會對全球支付，這將會涉及到匯兌問題，比起比特幣影響會更大，歐元區也有提出要嚴格注意這問題，「我不認為它會成為法定貨幣」。

楊金龍表示，臉書的發展很值得密切關注，對於臉書幣的定位，基本上還是認為它只是一個代幣，假設有發行成功，屆時一定會對全球支付，這將會涉及到匯兌問題，可能比比特幣的影響來的更大，歐元區也有提出要嚴格注意臉書幣會演變成一個法定貨幣，但楊金龍認為，「我不認為它會成為法定貨幣」。

楊金龍也說，接下來也要觀察各國態度，像是英格蘭銀行總裁雖說持開放態度，但要有非常嚴格監管，另外美國眾議院也反對，認為臉書蔑視數十億人的數據及其保護，不受控制，要發展的話要先舉辦公聽會才可以開始發展。

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楊金龍認為，他覺得目前在發展當中，要密切注意，畢竟這樣的加密數位貨幣未來會對全球支付，要怎麼運作都還只是初步想法，目前看來各國家的態度仍是關鍵。