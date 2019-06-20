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新台幣狂貶反救了壽險業！　單月匯損近2年來首次轉正

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▲▼ 5月單月淨匯損是近2年來首次轉正。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲ 5月單月淨匯損是近2年來首次轉正。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

新台幣大貶，卻反救了壽險業匯損情況！保險局今天(20日)公布累計到今年5月底，壽險業淨匯損為829億元，比起到今年4月份的830億元，等於5月份單月淨匯損轉為正1億元，是從2017年1月以來首次單月轉正數，顯示壽險業匯損情況好轉。

根據保險局統計，截至今年5月底，壽險業匯兌利益有3065億元，但避險損失有3434億元，扣除外匯變動準備金460億元，因此5月壽險業累計淨匯損為829億元，比起4月底的830億元，5月單月匯損首次轉為正1億元，是2017年1月以來首次單月匯損轉為正數。

保險局副局長王麗惠表示，單月首次匯損轉正，是因為今年截至5月底新台幣兌美元匯率貶值2.86%，5月份單月新台幣兌美元匯率也貶值2.3%，讓壽險業的兌換利益增加許多。

截至今年5月底，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額達1020億元，較4月份增加321億元，創下歷史新高。

而扣除淨匯損金額後，壽險業5月底稅前淨利為773億元，比起2018年5月份增加326億元，年增超過7成。截至今年5月底壽險業淨值為1.56兆元，比起去年5月的1.35兆元，年增達16.2%。

▼ 5月壽險業獲利與匯損狀況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲▼ 5月壽險業獲利與匯損狀況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

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關鍵字：壽險業,匯損,保險局,淨值

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