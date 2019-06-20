台商回流首重供電穩定　工研院聚焦「需量反應」與「節能」

▲左起為工研院綠能所組長梁佩芳、工研院產業學院執行長周怡君、統一實業經理魏壽山、台電公司副處長鍾思思、工研院院長劉文雄、台灣電力與能源工程協會理事長盧展南、台灣能源技術服務產業發展協會理事長楊正光、大同公司總處長陳威霖、大亞電線電纜廠長黃明進、工研院電網策略室副主任王人謙。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院電網管理與現代化策略辦公室今天（20日）號召台電、統一實業等產學研專家，前進台南科技工業區舉辦「雙贏的電力供需管理戰略」交流研討會，會中專家一致認為用電管理是共同責任，需透過需量反應、智慧電網應用與節能鼓勵措施等，從發電、輸配電到用電端做起。

面對美中貿易戰衝擊，台商回流踴躍，為穩定回流台商及加碼外商投資台灣，促成穩定的電網管理絕對是首要任務，工研院長劉文雄表示，台灣能源有限，98％都需靠進口，要讓電力供需穩定，在電力管理上必須花更多功夫，現在我們發電端，每發出一度電，實際到用電端後，只剩下約0.9度，因為在發電廠需要用掉一些電、輸配電過程中又會有耗損。

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劉文雄以美國南加州電力公司的電力管理經驗為例，過去他們也曾經必須向外購電，近年來靠著推動需量反應、能源效益、分散式再生能源、綠能屋頂等政策，現在不但可以滿足用電需求，在不加設大型發電廠下，有時還能出口電力。

▲工研院長劉文雄。（圖／工研院提供）

台灣電力與能源工程協會理事長盧展南說，面對台商回流、高科技產業擴廠、以及能源轉型對供電的影響，有必要好好盤點用電成長及供電充裕度的實際需求，好讓產業界人士安心。

盧展南表示，政府最新的智慧電網規畫方案，擬於2025年達成2.8GW需量反應措施參與量，若以尖峰負載抑低執行率7成估算，預計約可抑低1.96GW用電，相當可停載台中火力電廠3.5部機組，增加約5%備轉容量，若能從電力供需兩端共同努力，乾淨及可靠的電力供應是可期待的。

台灣能源技術服務產業發展協會理事長楊正光指出，節能不再只是居家隨手關燈、廠商可自主執行節能政策這麼簡單，以「節能服務業(Energy Service Company:ESCO)」商業模式為例，由ESCO業者利用需量反應等方式，來幫助客戶節省電費，所省下的電費金額部分比例，再支付給ESCO業者工程費用，目前ESCO在未來再生能源加入供電行列、智慧電網技術漸趨成熟下，將會更蓬勃發展。

▲工研院電網管理與現代化策略辦公室前進台南科技工業區舉辦「雙贏的電力供需管理戰略」交流研討會。（圖／工研院提供）

楊正光表示，至今加入ESCO的會員廠商約330家，2018年產業產值約150億元，每年成長幅度達15%以上，顯示各界對節能相當重視，曾接受ESCO服務的機構，來自各行各業，不乏知名企業，包括台達電、大潤發、偉全實業、華新麗華公司、萬芳醫院及台北教育大學等，都已透過ESCO執行模式省下數百萬元電費。

工研院綠能所組長梁佩芳表示，用戶與電業的互動對供電穩定相當重要，台電已經有多種減少用電措施與需量反應計畫，抑低用電成效最高達到1.2GW左右，大約相當於夏季尖峰用電的3%。

梁佩芳表示，未來電力市場的變革將帶給電力用戶更多參與機會，例如以需量反應或儲能系統參與輔助服務，使得電力資源的應用更為多樣化。