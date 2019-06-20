新台幣連兩日升值央行是否介入　楊金龍：不會做草率動作

▲ 新台幣近兩日大幅升值，央行表示不會輕易出手介入。（圖／路透）

記者劉姵呈、李瑞瑾／台北報導

今（20）日中央銀行舉行理監事會議，會後記者會中媒體針對近兩日新台幣大幅升值，央行有出手調節嗎？央行總裁楊金龍表示，「很密切注意，不會做太過草率的動作」。

針對近兩日新台幣大幅升值，央行是否會像五月新台幣重貶時介入，楊金龍表示，五月時有很多原因造成新台幣貶值，包括外資流動、金融市場混亂等，而金融穩定是央行的職責，因此才介入調節，在這種情況下，釋出資金會吸收資金都要有一致性。

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楊金龍認為，金融市場開放資金進出，容易受國際訊息影響，前幾天報導說川普與習近平會見面，市場情緒馬上改變，資金就非常集中又很鉅額，「包括今天聯準會新聞稿發布，市場解讀更鴿派，市場資金流動很劇烈」，楊金龍說，央行很密切注意市場變化，且強調「我們不會做太過草率的動作」。

至於對外資回流是否有助台灣資金流動，楊金龍表示，外資資金流動非常鉅額且集中，對於這些資金移動，央行的態度是一致的，對市場的動作會多了解。

美國總統川普19日宣布將在G20與中國國家主席習近平會面，激勵美股、台股飆漲，連帶讓新台幣大幅升值1.78角；今日受美國聯準會（Fed）宣布降息影響，新台幣一度飆升2.57角，最終收31.175元、升值1.75角。